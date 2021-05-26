В вузе отметили, что предложение ректора Владимира Бугрова в силе и будет рассматриваться.

К теме Ректор КНУ имени Шевченко просит лишить Лукашенко звания почетного доктора

"Это будет внеочередное заседание, пока не могу дату назвать. Очередное заседание состоится 7 июня, а это будет перед ним", – ответили в КНУ им. Шевченко.

Отметим, что диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года.

Почему Лукашенко хотят лишить статуса почетного доктора

Ректор КНУ им.Шевченко Бугров призвал ученый совет лишить Лукашенко звание почетного доктора университета.

Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета,

– отметил Бугров.

Все из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси и задержания журналиста Романа Протасевича.

Что об этом известно? Белорусские милиционеры 23 мая задержали оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича. Он был на борту самолета Ryanair, который экстренно приземлился в Минске из-за якобы сообщения о минировании.

Инцидент осудили США, Евросоюз, Украина и ряд стран мира и призвали немедленно освободить журналиста и его девушку.

К слову, Лукашенко также лишил воинского звания отца основателя NEXTA и блогера Романа Протасевича – Дмитрия. Приказ в отношении подполковника выдали еще 4 мая 2021 года. Хотя он отдал военному делу 29 лет.