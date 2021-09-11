В частности, онлайн-обучение хуже влияет на ментальное здоровье старших учеников, представителей расовых/этнических меньшинств и детей из малообеспеченных семей. Такой вывод сделали ученые из Вашингтонского университета в новом исследовании.

К теме COVID-19 и вакцинация учителей: смогут ли школы работать очно при усиленном карантине

Ментальное здоровье детей определяли с помощью опроса родителей. В исследовании приняли участие более 2,3 тысячи взрослых, имеющих не менее одного ребенка в возрасте от 4 до 17 лет.

Среди них:

1 340 детей (58%) обучались дистанционно;

415 (18%) – в смешанном формате;

556 (24,1%) посещали уроки очно.

Что показало исследование

Ученые обнаружили, что психическое состояние учеников во время пандемии COVID-19 зависит от трех показателей:

Возраст

Выяснилось, что дети старшего возраста, которые посещали школу дистанционно, имели больше трудностей по сравнению с теми, кто учится очно. В то же время младшие ученики, которые учились онлайн, имели показатели ментального здоровья немного лучше, чем те, кто посещал занятия в школе.

По мнению экспертов, эти различия частично обусловлены тем, что старшие дети испытывают больше проблем с эмоциями.

Уровень материальной обеспеченности

Среди опрошенных семей годовой бюджет тех, чьи дети учатся дистанционно, оказался в среднем на 10 тысяч долларов меньше, чем у тех, кто учится в другом формате.

Соответственно, большинство детей, которые испытывали трудности из-за закрытия школ, происходили из менее обеспеченных семей.

Потеря доступа к психологической помощи может иметь особое значение для детей из малообеспеченных семей, поскольку они, скорее всего, получали такие услуги только в школе,

– говорится в исследовании.

Также не всем семьям удавалось обеспечить необходимые условия для онлайн-обучения и надзор за ребенком дома.

Важно! В 2020 году школы во всем мире были полностью закрыты на всех уровнях обучения в среднем в течение 79 учебных дней, что составляет примерно 40% общего количества дней обучения. Как пандемия повлияла на обучение – читайте в статье.

Расовая или этническая принадлежность

Большинство родителей, чьи дети учились в офлайн режиме, имеют светлую кожу (65,8%), тогда как все другие расовые/этнические группы имели большую долю детей, посещавших школу полностью дистанционно.

При этом афроамериканцы и латиноамериканцы чаще сталкивались с ухудшением ментального состояния в связи с закрытием школ.

"Молодежь может чувствовать ухудшение психического здоровья, если она сталкивается с препятствиями в обучении из-за пандемии, вместе с другими неблагоприятными обстоятельствами, такими как расизм, бедность, домашнее насилие и т.д.", – говорят исследователи.

Читайте также В Минздраве рассказали, при каких условиях ученики и студенты перейдут на дистанционное обучение

В исследовании говорится, что обеспечение доступа всех школьников к образовательным и медицинским ресурсам должно быть важным приоритетом во время и после пандемии COVID-19.

К слову, школьники в Украине начали обучение очно без дистанционки. Онлайн-обучение внедрят только в красной зоне. Но в МОН говорят, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и ученики инклюзивных ресурсных центров смогут ходить в школу.

Кроме того, в социальных сетях обнародовали фейк о том, что по всей территории Украины школы переходят на дистанционное обучение. В Министерстве образования эту информацию опровергли.