Сергей Шкарлет требует удалить публикации, в которых ученые исследовали его работы на наличие плагиата. Через своего адвоката министр образования и науки оказывает давление на ученых.

Речь идет о материалах сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", где ранее опубликовали расследование.

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Что известно о давлении Шкарлета на ученых

Через своего адвоката министр образования требует, чтобы публикации о плагиате в его работах удалили.

Причина требования – "публикации на сайте содержат разглашение (распространение) персональных данных Шкарлета и фото, на которых он изображен".

Об этом утверждает представитель Шкарлета, адвокат Александр Радченко в письме, которое имеется в распоряжении издания.



Письмо адвоката Шкарлета / Фото "Украинской правды. Жизнь"

Министр хочет, чтобы данные о плагиате в его работах удалили / Фото "Украинской правды. Жизнь"

Позиция ученых

Ученые уверяют, что никаких нарушений в публикациях не было, вся информация, которую они использовали, – публичная.

Поэтому ученые выступили с заявлением, в котором утверждают о притеснениях свободы слова. Они стремятся обратить внимание властей на проблему академической недоброчесности.

Одна из подписантов заявления, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАМН Украины Светлана Арбузова отметила, что особое возмущение ученых вызвали действия со стороны лиц, которых уличили в плагиате – они требуют удалить всю информацию об их действиях.

И это делают не только сотрудники Черниговского университета, но и руководитель патронатной службы МОН Сергей Захарин и министр Сергей Шкарлет через своего адвоката. И это уже очень серьезно, потому что отражает отношение к академической добропорядочности не только отдельных лиц, но и руководства МОН,

– отметила Арбузова.

Заявление подписали доктора и кандидаты наук, профессора, академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины – всего 42 ученых.

Заявление подписали 42 ученые / Фото "Украинской правды. Жизнь"

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Справка. В 3 работах Шкарлета нашли плагиат. Это официально подтвердило Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Ученые, сделали анализ статьи для докторской диссертации Шкарлета, обнаружили, что совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

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