Научное сообщество Украины обратилось к Верховной Раде с призывом не назначать министром образования и науки Сергея Шкарлета. Они выступают против его кандидатуры, поскольку репутация Шкарлета является отрицательной.

"Считаем своим моральным долгом обратиться к депутатам с призывом воздержаться от назначения министром образования человека, репутация которого является крайне негативной", – об этом написала украинская научно-исследовательская ассоциация в фейсбуке.

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Они также призывают нардепов приложить все усилия к тому, чтобы Минобразования возглавил человек с безупречной научной и человеческой репутацией.

По их словам, продолжить начатые реформы науки и образования должен министр, который будет пользоваться уважением образовательного и научного сообщества.

Утверждение господина Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать для международного сообщества о поддержке плагиата и недобропорядочности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возвращения к прошлому,

– написали ученые.

Скандалы с Шкарлетом на должности в МОН

В своем письме они вспомнили череду скандалов, в которые попал Сергей Шкарлет на посту врио министра образования.

"Те несколько месяцев, когда Шкарлет работал врио министра, он отметился чередой скандалов", – написали ученые. В частности:

Шкарлет подал в суд на Нацагентство по вопросам обеспечения качества образования, которое подтвердило наличие плагиата в его работах, а МОН внесло законопроект, которым предлагало фактически лишить Национальное агентство независимого статуса.

Планы Шкарлета по реорганизации МОН привели к получению двух официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование реформы госслужбы со стороны Евросоюза.

Также сознательно затягивается внесение ряда важных проектов, связанных с реформой научной сферы и с реформой системы присуждения научных степеней.