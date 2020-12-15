"МОН должен возглавить человек с безупречной репутацией": ученые выступают против Шкарлета
Научное сообщество Украины обратилось к Верховной Раде с призывом не назначать министром образования и науки Сергея Шкарлета. Они выступают против его кандидатуры, поскольку репутация Шкарлета является отрицательной.
"Считаем своим моральным долгом обратиться к депутатам с призывом воздержаться от назначения министром образования человека, репутация которого является крайне негативной", – об этом написала украинская научно-исследовательская ассоциация в фейсбуке.
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Они также призывают нардепов приложить все усилия к тому, чтобы Минобразования возглавил человек с безупречной научной и человеческой репутацией.
По их словам, продолжить начатые реформы науки и образования должен министр, который будет пользоваться уважением образовательного и научного сообщества.
Утверждение господина Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать для международного сообщества о поддержке плагиата и недобропорядочности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возвращения к прошлому,
– написали ученые.
Скандалы с Шкарлетом на должности в МОН
В своем письме они вспомнили череду скандалов, в которые попал Сергей Шкарлет на посту врио министра образования.
"Те несколько месяцев, когда Шкарлет работал врио министра, он отметился чередой скандалов", – написали ученые. В частности:
- Шкарлет подал в суд на Нацагентство по вопросам обеспечения качества образования, которое подтвердило наличие плагиата в его работах, а МОН внесло законопроект, которым предлагало фактически лишить Национальное агентство независимого статуса.
- Планы Шкарлета по реорганизации МОН привели к получению двух официальных предупреждений от представительства Евросоюза в Украине и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование реформы госслужбы со стороны Евросоюза.
- Также сознательно затягивается внесение ряда важных проектов, связанных с реформой научной сферы и с реформой системы присуждения научных степеней.
- Постоянные возмущения вносят в общество озвучиваемые со стороны МОН противоречивые планы относительно реформ школьного образования, где речь идет то о начале обучения детей с 5 лет, то о возвращении к десятилетке.
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