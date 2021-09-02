Впервые такое явление обучения, ныне известное как эффект интервала, описал немецкий психолог Герман Эббингаус еще в конце XIX века. Эффект интервала предполагает, что информация более эффективно кодируется в долговременной памяти, когда учебные занятия чередуются с большими перерывами.

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Далее это наблюдение подтвердили многочисленные исследования, в том числе и современных ученых. Однако не было ясно, как именно укрепляется память за счет интервалов между учебой. Понять это решили ученые из Института нейробиологии Макса Планка.

Эксперимент на мышах

В своем эксперименте немецкие ученые исследовали мозг мышей. Грызуны должны были найти в лабиринте кусок шоколада с трех попыток, которые в одном случае шли одна за другой без пауз между ними, а в другом – с длительными перерывами. Исследователи экспериментировали с различными временными интервалами между каждой шоколадной охотой.

Ученые заметили, что мыши, которых тренировали с длинными перерывами между фазами обучения, не могли быстро запомнить место, где был шоколад. Однако на следующий день, чем длиннее были паузы, тем лучше была их память.



Мышь в лабиринте / Фото Weekly Geekly Es

Исследователи проанализировали активность нейронов в области мозга, лежащую в основе процессов обучения. Интересно то, что при попытках, которые идут одна за другой, они ожидали увидеть последовательные фазы обучения, которые бы реактивировали одни и те же нейроны. Им это казалось логичным, так как все же мыши каждый раз усваивали одинаковую информацию. Зато после длительного перерыва мозг должен был бы интерпретировать следующую фазу обучения как новое событие, и обрабатывать ее с помощью других нейронов, думали ученые.

Но все оказалось с точностью до наоборот: только с большими перерывами между фазами обучения были обнаружены подобные модели деятельности нейронов. А последовательные попытки были представлены различными кластерами активности нейронов.

Эти результаты указывают на то, что перерывы между фазами обучения могут укрепить пути долговременной памяти. И этот механизм как раз играет существенную роль в эффекте интервала – явлении, которое было описано больше века назад.

Оптимальный интервал для мышей

Исследователи определили, что у мышей оптимальный интервал между фазами обучения составлял 30 или 60 минут. Только эти промежутки времени улучшили восстановление долгосрочной памяти на следующий день. Зато более длительные или менее короткие интервалы между этапами обучения особых преимуществ для сохранения памяти на следующий день не дали.

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