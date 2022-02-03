Ученые из Швейцарии наблюдали за школьниками во время локдауна и выяснили, что дети лучше учатся, когда занятия начинаются ближе к десяти утра. И многие родители это поддерживают.

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А что говорят в МОН

В Министерстве образования выводы зарубежных экспертов во внимание не принимают.

У нас ежедневно приходит 100 – 200 писем разного рода. Но вот что касается начала учебных занятий, ни одного письма за время моей работы (15 лет) в министерстве не было,

– говорит начальник управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

На вопрос, откуда вообще взялась традиция начинать уроки в 8 утра, Кононенко отвечает, что это полномочия Министерства здравоохранения и консолидированная общее мнение украинских ученых.

Но есть нюанс. Украинские ученые рекомендуют начинать не в 8:00, а не раньше 8 утра. А дальше – на усмотрение школы, все решает педагогический совет и директор.

"На том, что родителям нужно ехать на работу, это точно не базируется. Это базируется на психофизиологических особенностях ребенка", – уверяют в Минобразования.

Мнение эксперта Минздрава и врача

Свежих исследований, правда, в Минздраве уже десятилетиями не было. Однако есть те, что когда-то показали, что с 8 утра учиться хорошо. Правда, начинать надо не со сложных предметов.

Концентрация внимания максимально достигает своего пика с 10:00 до 13:00. Начиная занятия именно в такой промежуток времени, мы способствуем усвоению знаний детьми, а также их непосредственным учебным успехам,

– говорит государственная экспертка Минздрава Марина Мельник.

По ее словам, в начале и в конце недели, то есть в понедельник и пятницу, концентрация внимания, сосредоточенность детей снижается. А потому предметы, которые требуют наибольшей умственной деятельности и концентрации, должны быть в середине недели.

В то же время врач-педиатр Мария Крепак советует обратить внимание родителей не на подъем, а на засыпание. "Дети школьного возраста до 12 лет должны спать около 9 – 12 часов. После 12 лет детки должны спать 8 – 10 часов", – отмечает она.

Разве что с подростками стоит изменить расписание.

После 14 лет, в активной фазе подросткового возраста, дети начинают иметь необходимость ложиться позже и вставать позже. Это происходит из-за гормональных вещей, потому что у них сдвигается пик выработки мелатонина,

– объясняет Крепак.

Поэтому когда видите, что ребенок стал раздраженным и уставшим без причины, ему может не хватать того часа досыпания.

К слову, школы в Украине массово переходят на онлайн-обучение. В Минздраве назвали причины возвращения дистанционки в школы. В частности, на это повлиял не только COVID-19, но и сезонная вспышка гриппа и ОРВИ.