Члены Научного Совета в понедельник, 26 апреля, согласовали решение присвоить Ильи Киве степень кандидата наук.
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Однако, по словам экс-министра Анны Новосад, этого недостаточно.
Хочу подбросить дровишек в ФБ-пламя вокруг "ученого" Кивы. Его "степень" еще должна утвердить (или не утвердить) Аттестационная коллегия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет,
– написала она.
Кроме того, Анна Новосад напомнила, что Аттестационная коллегия Минобразования может отменить решение специализированных ученых советов по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук из-за:
- академического плагиата,
- низкого уровня диссертационных исследований,
- несоответствия паспорта научной специальности.
Например, раньше Аттестационная коллегия МОН отменила решение диссертационного совета о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины") из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.
Что известно о защите диссертации Ильи Кивы
- Кандидатская диссертация нардепа Ильи Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Интересно, что в интернете обнародовали фрагмент по защите диссертации, когда один из членов приемной комиссии поставил Киве вопрос, однако тот ушел от ответа.
- Стоит добавить, что во время защиты кандидатской диссертации вход в аудиторию блокировали трое мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.
- Кроме того, в зал сначала пускали не всех журналистов. Пропустили только журналистов телеканалов Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямого независимого".