Члены Научного Совета в понедельник, 26 апреля, согласовали решение присвоить Ильи Киве степень кандидата наук.

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Однако, по словам экс-министра Анны Новосад, этого недостаточно.

Хочу подбросить дровишек в ФБ-пламя вокруг "ученого" Кивы. Его "степень" еще должна утвердить (или не утвердить) Аттестационная коллегия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет,

– написала она.

Кроме того, Анна Новосад напомнила, что Аттестационная коллегия Минобразования может отменить решение специализированных ученых советов по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук из-за:

академического плагиата,

низкого уровня диссертационных исследований,

несоответствия паспорта научной специальности.

Например, раньше Аттестационная коллегия МОН отменила решение диссертационного совета о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность "История Украины") из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы