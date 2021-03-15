Учащихся школ, расположенных в областях оранжевой и желтой епидзоны, отправляют на дистанционный режим. При необходимости ученикам рекомендуют продолжать каникулы.

Прежде всего ограничения следует применять там, где превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ. Кроме того, в тех регионах, где есть значительное распространение коронавируса.

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Дополнительные ограничения для желтой и оранжевой зоны

В МОН рекомендуют перевести на дистанционное обучение учащихся 5 – 11 классов школ, училищ и студентов учреждений профессионального пред высшего и высшего образования.

Проведя консультации с Министром здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах.

Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынуждены и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания,

– написал Шкарлет.

В каких областях действует оранжевая зона:

Донецкой,

Киевской,

Винницкой,

Львовской,

Николаевской,

Сумской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черниговской областях.

Разделение на карантинные зоны: что нужно знать

В Украине пока четыре области отнесли к красной зоне Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Житомирскую.

Оранжевый – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.



Карантинные зоны в Украине / Инфографика 24 канала