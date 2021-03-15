Минобразования отправляет на дистанционку учеников в оранжевой и желтой зонах
Учащихся школ, расположенных в областях оранжевой и желтой епидзоны, отправляют на дистанционный режим. При необходимости ученикам рекомендуют продолжать каникулы.
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Прежде всего ограничения следует применять там, где превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ. Кроме того, в тех регионах, где есть значительное распространение коронавируса.
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Дополнительные ограничения для желтой и оранжевой зоны
В МОН рекомендуют перевести на дистанционное обучение учащихся 5 – 11 классов школ, училищ и студентов учреждений профессионального пред высшего и высшего образования.
Проведя консультации с Министром здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах.
Прошу педагогов и родителей с пониманием отнестись к таким мерам. Они вынуждены и имеют целью сохранение здоровья представителей педагогических коллективов, членов семей школьников, особенно тех, кто находится в зоне риска заболевания,
– написал Шкарлет.
В каких областях действует оранжевая зона:
- Донецкой,
- Киевской,
- Винницкой,
- Львовской,
- Николаевской,
- Сумской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черниговской областях.
Разделение на карантинные зоны: что нужно знать
- В Украине пока четыре области отнесли к красной зоне Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую и Житомирскую.
- Оранжевый – предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе.
- Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.
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