Сергей Горбачев заявил, что, согласно закону, учащиеся имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, на защиту во время образовательного процесса от унижения достоинства, буллинга, любых форм насилия и эксплуатации.

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По его словам, директор школы обязан обеспечивать создание в учебном заведении безопасной образовательной среды.

В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка,

– отмечает Сергей Горбачев.

Можно ли привлекать детей к труду и с какого возраста

В службе образовательного омбудсмена отметили, что принятие ребенка на работу допускается с 16 лет (это могут сделать и с 15 лет с согласия родителей).

Однако запрещается привлечение детей к худшим формам детского труда, участия в тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Несовершеннолетних детей также не имеют права привлекать к:

работе в ночное время, в выходные дни;

сверхурочной работе, подъему и перемещению предметов, масса которых превышает установленные предельные нормы веса.

Сергей Горбачев заверил, что законный труд несовершеннолетних и волонтерская деятельность должна осуществляться во внеурочное время.

Ученики не должны убирать школьный участок

Санитарный регламент для школ, вступивший в силу с 1 января 2021 года, изменил правила уборки учениками школы. Ранее ученики 2 – 4 классов могли принимать участие в уборке территории школы, а учащиеся 5 – 12 классов – в генеральной и ежесуточной текущей уборке территории (подметать, очищать от снега, сажать деревья).

Но уже новый регламент не позволяет уборку территории школы, а лишь создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте и убирать за собой мусор.

Работа по самообслуживанию должна проводиться с участием педагогических и / или медицинских работников и не превышать 1 час в неделю.

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Чем отличается труд от волонтерства? Волонтер добровольно осуществляет социально направленную неприбыльную деятельность. Соответственно дети могут добровольно помочь, например, посадить цветы во дворе или убирать определенный участок парка.

Но происходить это должно только во внеурочное время. Поэтому стоит различать принудительный труд и добровольное волонтерство.

Ответственность за эксплуатацию детского труда

Согласно статье Конвенции о формах детского труда №182, принудительный или обязательный труд относится к одной из худших форм труда детей. Статья №43 Конституции Украины запрещает использование принудительного труда.

Согласно статье №150 Уголовного кодекса Украины, эксплуатация ребенка, не достигшего 16 лет, путем использования его труда наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Куда обращаться в случае эксплуатации детей? Если ребенок пострадал от трудовой эксплуатации, вы можете обратиться к: