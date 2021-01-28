После завершения локдауна в украинских школах обострилась давняя проблема – когда учеников заставляют обязательно носить школьную форму. В то же время образовательный омбудсмен уверяет, что такие требования нарушают права детей.

Источник: Сергей Горбачев в фейсбуке

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что он получает множество обращений от учеников и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют детей носить обязательную школьную форму. Еще и соответствующего фасона и цвета.

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Горбачев объясняет, что часто в дискуссиях возникает путаница, поскольку участники дискуссии не отличают школьную одежду (одежду для школы) от обязательной школьной формы. А это разные вещи.

К примеру, одежда для школы – это свободный выбор ребенка или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются: опрятность, удобство и соответствие сезону.

Все. Никакие требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны,

– заявил образовательный омбудсмен.

Зато обязательная школьная форма – это униформа, одинаковый для всех (парней и девушек) образец одежды.

Образовательный омбудсмен убеждает, что за несоблюдение формы одежды к ученикам могут применять санкции и наказания.

"Например, за то, что ребенок приходит в одежде не того цвета или не того фасона начинается травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям", – подчеркивает Горбачев.

По его словам, обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений. А уж это очень опасно.

Обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и санкции за его несоблюдение наносят ребенку серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь,

– пишет Сергей Горбачев.

К слову, с понедельника, 25 января, школы вышли на очное обучение после локдауна. В каких городах продолжили смешанную или дистанционную форму обучения – читайте в материале.