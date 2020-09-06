В Украине уже несколько школ закрылись из-за коронавируса. Поэтому всех учеников стоит перевести на дистанционное обучение, чтобы предотвратить течение стремительного заболевания.

Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире "Право на власть", передает 24 канал.

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По ее словам, сейчас в Украине ежедневно увеличивается количество больных COVID-19, поэтому нужно принять соответствующие меры.

Хотя инфекционист считает, что страна находится только в начале второй волны, поэтому дети должны учиться онлайн.

"Я с самого начала была за дистанционное обучение. Сейчас мы только в начале этого роста. Все должны понимать, что сейчас невозможно положить в стационар больного из группы риска. Если этого не будут придерживаться, готовьтесь к тому, что все останутся на домашнем лечении", – добавила Голубовская.

К слову, по состоянию на 4 сентября в Украине лаборатории подтвердили в целом 130 951 случай инфицирования COVID-19, за последние сутки – 2723 новых больных.

Кроме того, 2 сентября Украина заняла второе место в Европе по количеству новых смертей от COVID-19 после России, а четвертое – по количеству новых случаев заболевания.