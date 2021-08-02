Как учеников будут учить физкультуре: презентовали программу для 5 – 6 классов

Министерство образования и науки презентовало модельную программу по физической культуре для учащихся 5 – 6 классов, которую в этом году начнут пилотировать в пятых экспериментальных классах Новой украинской школы.

Основная задача модельной программы – совершать не спортивную подготовку учащихся, а развивать их физические качества.

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Как будут обучать учеников физкультуре

Несколько видов спорта на уроке физкультуры

Программа содержит более 30 вариативных модулей – из них ученики по согласованию с учителем смогут выбирать те, которые будут изучать на уроках. Сами вариативные модули меняться каждую четверть или триместр. Кроме того, школы могут закупать инвентарь под каждый вариативный модуль.

Эксперт из МОН Галина Коломоец рассказала, что раньше, начиная с 5 класса на уроках физкультуры добавлялись модули определенных видов спорта. Так, в начале каждого учебного года учителя выбирали четыре вида спорта, которым они обучали классы.

Но теперь модули видов спорта будут выбирать ученики совместно с учителями. Одновременно можно выбрать 3 − 4 модуля. Это значит, что в одном спортивном зале может одновременно преподаваться несколько видов спорта на каждом уроке.

Как в одном зале преподавать 3 − 4 вида спорта? Для этого учителя должны выбирать различные вида спорта, которые можно проводить на небольшой площади. Это − петанк, черлидинг, мини-футбол, теннис, корфбол и тому подобное.

Обязательные часа физкультуры

Модельная программа предусматривает обязательные 3 часа физической активности в неделю, и это не зависит от типа учебного заведения. В то же время двигательная активность детей в школах должна составлять 6 часов в неделю.

Новые стандарты оценки

Программа предусматривает формирующий оценки. Главная цель уроков − чтобы ребенок двигался, получала эмоциональное удовольствие, не испытывая о прохождении нормативов.

Также эксперты обсудили и вопросы подготовки учителей к новой модельной программе.

К слову, МОН к новому учебному году разработало рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе. В частности, педагоги обязаны: