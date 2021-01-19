Учеников 9 и 11 классов вернут к очному обучению, – Шкарлет
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что после завершения локдауна ученики выпускных 9-х и 11-х классов, которые в этом году сдают ГНА и ЕГЭ, должны вернуться к очной или смешанной формы обучения.
Глава МОН отметил, что он во время общения с учителями слышит предостережения по поводу отсутствия очного обучения с учениками. Об этом Сергей Шкарлет написал в телеграме.
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Однако, по его словам, не меньше волнуются родители и сами школьники, которые уже начинают готовиться к ВНО и ГИА в дистанционной форме.
Шкарлет заверил, что после завершения усиленного карантина, который продлится до 24 января, ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. Но если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в стране.
В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, я буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты. Планируем также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов,
– заявил министр.
Он отметил, что сейчас идут консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Виктором Ляшко.
Также Шкарлет призывает учителей, учеников и их родителей к соблюдению карантинных требований.
К слову, ранее Сергей Шкарлет сообщил, что после завершения усиленного карантина школьники смогут вернуться к очной и смешанной форм обучения. В частности, речь идет об учениках младших классов.
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