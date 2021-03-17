Учащихся, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Соответствующий приказ зарегистрировали в Минюсте 16 марта.

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Почему отменили ГНА

Решение приняли из-за перевода единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации.

Так, каждый ученик должен проходить ГНА, кроме случаев, определенных законодательством. Однако школьники, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть освобождены от аттестации по решению МОН или местных органов управления образования.

Несмотря на это, МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей учреждений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году,

– говорится в сообщении.

Как действовать школьникам

В соответствующем документе Об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, необходимо будет сделать запись "освобожден(а)".

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