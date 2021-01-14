Перерыв является важной составляющей школьной жизни. Так как именно в это время ученики могут отдохнуть, восстановить силы и приготовиться к следующему уроку. Читайте интересные факты, как ученики в разных странах проводят перерывы между уроками.

В частности, в некоторых странах дети едят фрукты и пьют молоко, а в других – посещают факультативные занятия, музеи или библиотеки. Издание "На урок" собрало 7 примеров проведения перерывов в школах за рубежом.

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Как ученики за границей проводят школьные перерывы

Германия

Ученики из немецких школ перерывы проводят активно и с пользой для здоровья. Обычно, они проводят зарядку или игры на свежем воздухе. Такой отдых практикуется постоянно, несмотря на время года.

Интересно, что дети почти никогда не опаздывают на занятия. Так как за 5 минут до их начала раздается предупредительный звонок. Благодаря активным перерывам школьники возвращаются в классы веселыми, активными и со "свежей головой".



Школьный перерыв в Германии / Фото expatica

Кроме того, учащиеся на переменах могут перекусить и пополнить запас энергии. Завтраки и обеды они могут приносить с собой или покупать в школе. А обеденный перерыв начинается после 5 урока и длится 45 минут.

Франция

В школах Франции тоже существуют короткие перерывы для разрядки и отдыха. Также для детей есть большой двухчасовой перерыв на обед. Часто дети возвращаются домой, чтобы поесть с родными.

В то же время учителя постоянно мотивируют школьников проводить свободное время активно на улице. Поэтому дети обычно отдыхают на школьном дворе, занимаясь спортом, гуляя и общаясь с друзьями.

Интересно, что детям запрещено пользоваться телефонами не только на уроках, но и на переменах. Школьники также отдыхают на этюдах, если они есть в расписании, или же выполняют домашнее задание или заниматься своими делами.

Финляндия

В финских школах дети обычно проводят перерывы на свежем воздухе, независимо от времени года. Так как заниматься активным отдыхом на улице не только весело, но и чрезвычайно полезно. Перерывы между уроками обычно длятся 15 минут.

А в теплое время года учителя проводят занятия на улице. Школьники сидят на пледах, разложенных на газоне, или на обычных скамейках. В младших классах на отдых детей отводится еще больше времени, потому что детям необходимо выпустить энергию.

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США

В Америке отдых на переменах является важной составляющей школьной жизни. Поэтому в течение дня ученики имеют два длинных перерыва и несколько коротких. Во время одной из длинных пауз дети идут на ланч. Маленькие перерывы обычно длятся 5-10 минут, а большой обеденный – примерно 30 минут.

На переменах американские школьники любят сидеть прямо на полу или ковре. Также ученики проводят время, играя в настольные игры или общаясь с друзьями. В большинстве американских школ есть перерывы, на которых дети пьют молоко.

Швейцария

В швейцарских школах уроки проводятся "парами-блоками", каждый из которых длится целых полтора часа. После каждого занятия дети имеют 20-минутный перерыв.

Школьникам рекомендовано проводить свободное время на улице. Если же день не будет радовать погодой, дети могут подышать свежим воздухом на террасах, которые есть в большинстве школ. Также они могут играть в футбол, баскетбол или пинг-понг.

Обеденный перерыв тоже длится два часа – с 11:30 до 13:30. За это время дети могут поесть, активно отдохнуть и набраться сил. Если надо, школьники могут пойти домой.

Испания

В испанских школах довольно интересное расписание уроков. Так, некоторые занятия длятся 60 минут, а перерывов между ними нет. Обычно дети имеют обеденный перерыв после второго или третьего урока. Интересно, что сигналом для урока является громкая мелодия известной песни.



Школьный перерыв в Испании / Фото corbettprep

Во время большого перерыва дети могут отдохнуть или погулять в школьном дворике, посетить танцевальный зал или библиотеку. В младшей школе ученикам предлагают целый набор активных игр и упражнений.

За безопасностью и состоянием здоровья школьников следят специальные помощники учителей, которые также постоянно развлекают их и организуют интересные занятия.

Австралия

В школах Австралии дети имеют два больших и несколько коротких перерывов. И почти на каждом из них ученики едят и пьют. Интересно, что в большинстве школ школьники употребляют только полезную пищу (фрукты, овощи и обычную воду). Перемены австралийские дети проводят активно: играют, бегают, общаются между собой. А за отдельную плату учащиеся могут посещать на переменах специализированные кружки.