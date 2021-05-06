Ученики вернулись в школы

Некоторые области из-за улучшения эпидемической ситуации вышли из красной зоны карантина, поэтому там возобновили обучение для школьников.

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Львов

Школьники во Львове и Львовской области вернулись к очному обучению после локдауна. Так, в области школы сразу открылись для учеников.

В то же время в самом Львове ученики 5 – 11 сели за парты только со среды, 5 мая. Детские сады в городе сейчас также работают в обычном режиме.

Киев

В Киеве также возобновили обучение для школьников и студентов из-за отмены локдауна. Уже с 5 мая дети вернулись в садики, школы, колледжи и ВУЗы.

Кроме того, в столице возобновили прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Одесса

Одесса с 27 апреля перешла в желтую зону карантина. Поэтому всех учеников с 1 по 11 классы вернули к обучению, но оно проходит в смешанной форме.

Так, предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети изучают дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно.

Житомир и Николаев

В Николаеве также с 5 мая возобновилось обучение во всех учебных заведениях. В частности, за парты сели ученики с 1 по 11 классы. А в Житомире с 6 мая ученики вернулись за парты.

В каких регионах обучение до сих пор проходит дистанционно:

Черкассы (онлайн-обучение продлили до 17 мая);

Сумская область (красная зона);

Запорожская область (красная зона);

Черниговская область (красная зона);

Хмельницкая область (красная зона);

Харьковская область (красная зона);

Полтавская область (красная зона).

Добавим, что ранее в Министерстве образования и науки заявили, что итоговое оценивание этого учебного года может происходить дистанционно, если это нужно.

Кроме того, родителям разрешили посещать школы, несмотря на карантин. Но взрослые должны обязательно соблюдать противоэпидемические правила безопасности, в частности находиться в масках.

Каким будет обучение после летних каникул

В Министерстве образования и науки заявили, что формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов.

В то же время глава ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что возвращение детей к очному обучению с сентября 2021 года зависит не только от уровня инфицирования в стране, но и от темпов вакцинации.

Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Если удастся справиться с этим в течение лета – дети смогут вернуться к привычной учебе с осени,

– заверила она.

К слову, ранее руководитель главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказал, что в некоторых западных регионах школам придется продолжить учебу летом. И такое решение принимает руководство учебного заведения.

Но столичные власти приняли решение не продолжать обучение в школах Киева на лето.

Особенности ВНО-2021

Из-за карантина и сложного года в учебе в Украине могут изменить пороговый балл ВНО. Однако окончательное решение должны принять эксперты. Об этом рассказал заместитель главы комитета ВР по вопросам образования Сергей Колебош.

В МОН отмечают, что ВНО для выпускников этого года должно пройти в запланированные сроки.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Каким будет ВНО-2021 На входе все будут проходить температурный скрининг. Во время сдачи тестирования – участники ВНО должны быть в масках, помещение надо проветривать и дезинфицировать до и после тестирований. Кроме того, во время тестирования в аудиториях будет находиться максимум по 15 участников и по два инструктора. Это нужно для того, чтобы придерживаться принципа социального дистанцирования.

Если же выпускники по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться для участия в основной сессии ВНО, то они могут зарегистрироваться в дополнительной сессии в период с 6 до 18 мая.

Кто может зарегистрироваться в дополнительной сессии ВНО, как это сделать и какие документы нужны – все детали читайте в материале.

Угроза отмены ВНО-2021

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что на сегодня существует опасность отмены внешнего независимого оценивания.

Однако он негативно относится к такой идее отмены ВНО, потому что из-за этого могут появиться высокие риски возвращения коррупции во время вступительных экзаменов в вузы.

В прошлом году, например, было необоснованно отменено пробное ВНО, а потом я получил информацию о готовящемся решении отменить ВНО вообще. Думаю, только общественный резонанс и общественное сопротивление не позволили это сделать,

– сказал Горбачев.

По его словам, ВНО сейчас находится под постоянной атакой, потому что определенная категория людей заинтересованы в коррупции при поступлении в вузы.

Кто должен обязательно сдавать ВНО в 2021 году?

ВНО надо сдавать тем выпускникам, которые планируют поступать в украинские вузы в этом году. Зато ГИА для учеников – необязательная, ее можно сдавать по желанию.

А образовательный омбудсмен Сергей Горбачев советует выпускникам, которые хотят поступить в иностранный вуз, обязательно сдавать ВНО. Ведь зарубежные университеты принимают только оценки и свидетельства, занесенные в государственную базу.

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Могут ли ученики сдать ГИА в школе? Кроме того, образовательный омбудсмен отметил, что выпускники могут сдать ГИА в своем учебном заведении по программе, которую составит школа.

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Впоследствии, найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти его голову. Все закончилось громким скандалом и увольнением учительницы.

Смотрите видео: как учительница таскала ученика за волосы на уроке

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