Большинство школьников уже вернулись к учебе после каникул. Зимний отдых длился две недели – с 25 декабря по 9 января включительно.

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Поэтому в понедельник, 10 января, школьники снова сели за парты. Почти во всех регионах обучение началось в очном режиме.

Только в Измаиле Одесской области учащиеся вышли с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города было введено из-за высокой заболеваемости детей.

В каких городах ученики уже вернулись к обучению:

  • Львов (80% школ города)
  • Киев
  • Харьков
  • Ровно
  • Кропивницкий
  • Полтава
  • Хмельницкий
  • Чернигов
  • Волынь
  • Сумы
  • Днепр
  • Кривой Рог

Есть школы, где зимние каникулы стартовали 30 или даже 31 декабря. Однако для некоторых детей отдых сократили. Так, самые короткие будут длиться всего 9 дней (вместо 16 рекомендованных МОН). А в некоторых городах дети до сих пор отдыхают:

  • Ивано-Франковск – ученики ушли на каникулы 31 декабря, поэтому будут отдыхать дети до 16 января. Учеба начнется с понедельника, 17 января.
  • Житомир – в городе дети будут отдыхать до 16 января. За парты школьники сядут в понедельник, 17 января.
  • Львов – 20% школ города начали каникулы позже, так что на этой неделе дети еще отдыхают. Когда учащиеся возвращаются к учебе – читайте список по ссылке.

Пока почти все области в Украине находятся в красной зоне карантина, поэтому в школах соблюдают соответствующие правила безопасности.

Правила карантина в школах / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Какие правила действуют в школах? Учеба проходит в очной форме, но с соблюдением правил карантина. В частности,

  • Могут работать только вакцинированные от коронавируса педагоги.
  • В помещениях учебных заведений санитарный режим. Да, на перерывах ученики должны носить маски.
  • В школы и сады не будут пускать родителей и других людей, не имеющих отношения к учебному процессу.
  • Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учащихся и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.
  • Учебные заведения, кроме садов и начальных школ, могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. Иначе школа должна перейти на дистанционку.

Весенние каникулы запланированы на неделю с 28 марта по 3 апреля. Но эксперты говорят, что они могут быть непредсказуемыми, поскольку межсезонье – это "любимое" время коронавируса, и именно осенью и весной оно мощнее всего атакует страну. Итак, весной COVID-19 может ударить с новой силой и штаммами.

Добавим, что на даты весенних каникул могут повлиять форс-мажоры, в частности, высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и для удобства. В МОН говорят, что школы наделены автономией и могут сами определять даты каникул.

Так что точно можно сказать сейчас только одно – весенние каникулы будут, но в какие конкретно числа будет зависеть, будет ли в Украине новая волна коронавируса и что будут решать по поводу отдыха для школьников на местах.

Какими были весенние каникулы в прошлом году? Школы во многих областях изменили даты весенних каникул в 2021 году. К примеру, ученики некоторых городов Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и других областей начали отдыхать с 9 марта. Каникулы у них продолжались до 14 марта включительно. Также некоторые школы из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 ввели двухнедельные каникулы для детей.

В некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Так, из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен продлиться до 3 июня вместо 27 мая. "Мы добавим одну неделю к учебному году", – отметили в департаменте образования города.

Во Львове и области осенью отдыхали не три недели, а две. Но тоже думают продлить учебный год, передает издание Tvoemisto.tv.

Поскольку осенние каникулы из-за пандемии были несколько длиннее – две недели вместо одной. По всей вероятности, наши дети летом будут учиться дольше, то есть в июне,
– объяснила начальница департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк.

Поэтому пока похоже, что некоторые школьники будут учиться летом. Вопрос в том, где именно и сколько. Мы будем сообщать, как только в регионах появится информация о продлении обучения в июне.

К слову, все дети ждали каникул, чтобы наконец отдохнуть от учебы. Однако многие учащиеся получили на каникулы немалый список школьных заданий. Должны ли учителя задавать домашнее задание на каникулы – читайте в статье.