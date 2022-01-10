Школьники вышли на обучение

Большинство школьников уже вернулись к учебе после каникул. Зимний отдых длился две недели – с 25 декабря по 9 января включительно.

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Поэтому в понедельник, 10 января, школьники снова сели за парты. Почти во всех регионах обучение началось в очном режиме.

Только в Измаиле Одесской области учащиеся вышли с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города было введено из-за высокой заболеваемости детей.

В каких городах ученики уже вернулись к обучению:

Львов (80% школ города)

Киев

Харьков

Ровно

Кропивницкий

Полтава

Хмельницкий

Чернигов

Волынь

Сумы

Днепр

Кривой Рог

Где ученики до сих пор отдыхают

Есть школы, где зимние каникулы стартовали 30 или даже 31 декабря. Однако для некоторых детей отдых сократили. Так, самые короткие будут длиться всего 9 дней (вместо 16 рекомендованных МОН). А в некоторых городах дети до сих пор отдыхают:

Ивано-Франковск – ученики ушли на каникулы 31 декабря, поэтому будут отдыхать дети до 16 января. Учеба начнется с понедельника, 17 января.

– ученики ушли на каникулы 31 декабря, поэтому будут отдыхать дети до 16 января. Учеба начнется с понедельника, 17 января. Житомир – в городе дети будут отдыхать до 16 января. За парты школьники сядут в понедельник, 17 января.

– в городе дети будут отдыхать до 16 января. За парты школьники сядут в понедельник, 17 января. Львов – 20% школ города начали каникулы позже, так что на этой неделе дети еще отдыхают. Когда учащиеся возвращаются к учебе – читайте список по ссылке.

Каким будет обучение после каникул

Пока почти все области в Украине находятся в красной зоне карантина, поэтому в школах соблюдают соответствующие правила безопасности.

Правила карантина в школах / Фото Валентины Полищук / 24 канал

Какие правила действуют в школах? Учеба проходит в очной форме, но с соблюдением правил карантина. В частности,

Могут работать только вакцинированные от коронавируса педагоги.

В помещениях учебных заведений санитарный режим. Да, на перерывах ученики должны носить маски.

В школы и сады не будут пускать родителей и других людей, не имеющих отношения к учебному процессу.

Детям в желтой зоне запрещено посещать школы, если более 50% учащихся и работников на самоизоляции из-за контакта с COVID-пациентами.

Учебные заведения, кроме садов и начальных школ, могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. Иначе школа должна перейти на дистанционку.

Что известно о весенних каникулах

Весенние каникулы запланированы на неделю с 28 марта по 3 апреля. Но эксперты говорят, что они могут быть непредсказуемыми, поскольку межсезонье – это "любимое" время коронавируса, и именно осенью и весной оно мощнее всего атакует страну. Итак, весной COVID-19 может ударить с новой силой и штаммами.

Добавим, что на даты весенних каникул могут повлиять форс-мажоры, в частности, высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и для удобства. В МОН говорят, что школы наделены автономией и могут сами определять даты каникул.

Так что точно можно сказать сейчас только одно – весенние каникулы будут, но в какие конкретно числа будет зависеть, будет ли в Украине новая волна коронавируса и что будут решать по поводу отдыха для школьников на местах.

Какими были весенние каникулы в прошлом году? Школы во многих областях изменили даты весенних каникул в 2021 году. К примеру, ученики некоторых городов Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и других областей начали отдыхать с 9 марта. Каникулы у них продолжались до 14 марта включительно. Также некоторые школы из-за увеличения случаев заболевания COVID-19 ввели двухнедельные каникулы для детей.

Регионы могут продолжить обучение на лето

В некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Так, из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен продлиться до 3 июня вместо 27 мая. "Мы добавим одну неделю к учебному году", – отметили в департаменте образования города.

Во Львове и области осенью отдыхали не три недели, а две. Но тоже думают продлить учебный год, передает издание Tvoemisto.tv.

Поскольку осенние каникулы из-за пандемии были несколько длиннее – две недели вместо одной. По всей вероятности, наши дети летом будут учиться дольше, то есть в июне,

– объяснила начальница департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк.

Поэтому пока похоже, что некоторые школьники будут учиться летом. Вопрос в том, где именно и сколько. Мы будем сообщать, как только в регионах появится информация о продлении обучения в июне.

Коронавирус в Украине! За прошедшие сутки, 9 января, в стране зафиксировали почти 2 тысячи новых больных COVID-19, среди них 94 ребенка. К сожалению, за день 86 инфицированных умерли, в свою очередь выздоровели 3,5 тысячи человек.



За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 больных COVID-19. Из них 3,5 миллиона выздоровели, но недуг унес жизни 97 325 граждан.

К слову, все дети ждали каникул, чтобы наконец отдохнуть от учебы. Однако многие учащиеся получили на каникулы немалый список школьных заданий. Должны ли учителя задавать домашнее задание на каникулы – читайте в статье.