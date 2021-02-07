Ученики 5 класса в Ивано-Франковской области удивили свою классную руководительницу. Дети встретили пару сразу у выхода из ЗАГСа, чтобы поздравить. По реакции учительницы было заметно, что она даже не догадывалась о таком сюрпризе.

Школьники встречали молодоженов с искренними поздравлениями, цветами и шариками возле Калушского горрайонного отдела ЗАГСа.

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Учительница математики Марьяна Уляк настолько была потрясена, что не смогла сдержать слез. "Дети – это цветы жизни, а наш февральский день был полон самым ярким букетом", – поделилась она эмоциями.



Ученики пришли поздравить учительницу / Фото из Фейсбука Марьяны Уляк

По словам учительницы, это было неожиданно, но до слез на душе приятно.

От эмоций я на несколько секунд потеряла дар речи. Эта серия фото должна быть здесь. Вы только посмотрите на эти искренние эмоции и почувствуйте их. Спасибо классной семье 5-В класса за пережитые ощущения,

– сказала Марьяна Уляк.

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Добавим, что к 1 сентября учительница смонтировала для учеников видео, в котором известные ведущие, актеры и певцы поздравили их с Днем знаний. А еще учительница математики за домашние задания ставит "лайки" или "дизлайки".