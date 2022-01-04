Ученики тысяч школ не вернулись за парты после каникул: в США бушует Омикрон
Источник:Associated Press
На этой неделе школьники в США должны были вернуться за парты. Однако из-за распространения Омикрона учащиеся либо останутся на зимних каникулах, либо перейдут на дистанционное обучение.
Такие решения приняли из-за распространения в стране нового штамма коронавируса Омикрон. Это привело к рекордному уровню заболеваемости COVID-19.
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Скорость распространения Омикрона создала все большее чувство хаоса в США. По подсчетам Bloomberg, за прошедшие сутки, 3 января, там обнаружили более 1 миллиона больных коронавирусом, что является мировым рекордом за все время пандемии.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пообещал сохранить работу крупнейшей школьной системы страны, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью.
Мы хотим быть предельно ясными: самое безопасное место для наших детей – это школьное здание,
– сказал Адамс.
Школы продлят каникулы или перейдут на дистанционку
Однако из-за Омикрона десяткам тысяч учеников придется вернуться на дистанционку или остаться на каникулах.
По словам представителя городского управления образования, только одна государственная школа была полностью закрыта на карантин 3 января – из-за нехватки персонала.
Города, такие как Милуоки, Кливленд и Детройт, либо перешли на онлайн-обучение, либо полностью отменили занятия на этой неделе для десятков тысяч учеников, ссылаясь как на нехватку персонала и на распространение Омикрона.
Американские родители поддерживают решение перевести школы на дистанционное обучение на этой неделе. Но разочарованы тем, что им об этом сказали только 1 января, из-за чего некоторые родители оказались в бедственном положении.
Некоторые школы используют тестирование на коронавирус, чтобы сдержать распространение болезни и снизить его влияние на обучение.
Например, в Вашингтоне все сотрудники и 51 тысяча учащихся государственных школ должны загрузить отрицательный результат теста на веб-сайт округа перед тем, как прийти на уроки. Аналогичные меры принимаются в Калифорнии.
Добавим, что учащиеся в Великобритании из-за Омикрона должны будут носить маски в школах по возвращении с новогодних каникул. Известно, что маски нужно будет носить в помещениях школ, учитывая классы, библиотеки и даже коридоры.
К слову, в Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса Омикрон. Однако пока это только одиночные случаи, поэтому в школах не планируют продлевать зимние каникулы. Подробности – читайте в статье.
Что известно о штамме Омикрон
Его уже нашли более чем в 100 странах мира. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.
ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.
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