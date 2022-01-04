Такие решения приняли из-за распространения в стране нового штамма коронавируса Омикрон. Это привело к рекордному уровню заболеваемости COVID-19.

Важное Заражение Омикроном: главные симптомы, на которые следует обязательно обратить внимание

Скорость распространения Омикрона создала все большее чувство хаоса в США. По подсчетам Bloomberg, за прошедшие сутки, 3 января, там обнаружили более 1 миллиона больных коронавирусом, что является мировым рекордом за все время пандемии.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс пообещал сохранить работу крупнейшей школьной системы страны, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью.

Мы хотим быть предельно ясными: самое безопасное место для наших детей – это школьное здание,

– сказал Адамс.

Школы продлят каникулы или перейдут на дистанционку

Однако из-за Омикрона десяткам тысяч учеников придется вернуться на дистанционку или остаться на каникулах.

По словам представителя городского управления образования, только одна государственная школа была полностью закрыта на карантин 3 января – из-за нехватки персонала.

Города, такие как Милуоки, Кливленд и Детройт, либо перешли на онлайн-обучение, либо полностью отменили занятия на этой неделе для десятков тысяч учеников, ссылаясь как на нехватку персонала и на распространение Омикрона.

Американские родители поддерживают решение перевести школы на дистанционное обучение на этой неделе. Но разочарованы тем, что им об этом сказали только 1 января, из-за чего некоторые родители оказались в бедственном положении.

Некоторые школы используют тестирование на коронавирус, чтобы сдержать распространение болезни и снизить его влияние на обучение.

Например, в Вашингтоне все сотрудники и 51 тысяча учащихся государственных школ должны загрузить отрицательный результат теста на веб-сайт округа перед тем, как прийти на уроки. Аналогичные меры принимаются в Калифорнии.

Обратите внимание! По данным веб-сайта Burbio, отслеживающего нарушения в работе школ, на этой неделе в США закрыто более 2750 школ.

Добавим, что учащиеся в Великобритании из-за Омикрона должны будут носить маски в школах по возвращении с новогодних каникул. Известно, что маски нужно будет носить в помещениях школ, учитывая классы, библиотеки и даже коридоры.

К слову, в Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса Омикрон. Однако пока это только одиночные случаи, поэтому в школах не планируют продлевать зимние каникулы. Подробности – читайте в статье.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже нашли более чем в 100 странах мира. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.



ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

В ВОЗ сравнили штаммы Омикрон и Дельта: смотрите видео