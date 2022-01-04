Как ученики травят учителей: три громких судебных дела по буллингу в школах

В школах часто встречаются случаи буллинга среди школьников. Однако пострадать из-за травли могут не только ученики, но и учителя.

Ниже читайте три судебных дела, в которых к ответственности привлекались родители учеников. А все из-за того, что их дети травили учителей.

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Несовершеннолетняя ученица травила учительницу химии

В Николаевской области суд в апреле 2021 рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах отца, который ранее был привлечен к административной ответственности.

Суд установил, что его несовершеннолетняя дочь систематически совершала буллинг в отношении учительницы химии. Вина подтверждается, в частности, письменными объяснениями учеников и записью разговора, где четко видно, что ученица:

нецензурно оскорбляет учительницу,

высказывается неприлично в ее адрес.

В свою очередь учительница спокойно отреагировала на действия ученицы и не ссорилась с ней.

Также был проведен опрос среди одноклассников. Выяснилось, что в течение урока химии несовершеннолетняя систематически:

игнорировала замечания учителя убрать телефон,

провоцировала учителя к агрессивному поведению, чтобы снять это на видео и выложить в соцсети.

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, что ребенок систематически совершает психологическое насилие в отношении учителя химии и нарушает учебный процесс. Поэтому апелляционная жалоба не была удовлетворена, отец заплатил штраф в размере 850 гривен.

Ученик оскорблял учителя и показывал неприличные жесты

В феврале 2020 года Збаражский суд рассмотрел материалы, поступившие от полиции о привлечении к административной ответственности матери ученика.

Известно, что ученик учится во 2 классе. Он систематически совершал буллинг в отношении учительницы:

выражал словесные оскорбления,

показывал неприличные жесты во время учебного процесса.

Это могло причинить вред психическому здоровью педагога.

Мать ученика на заседании суда свою вину не признала. Объяснила, что ее сын совершал буллинг, поскольку является малолетним лицом и не может совершать действия, которые бы свидетельствовали именно об осознанной систематической травле педагога.

По ее словам, неподчинения требованиям учительницы во время уроков свидетельствуют о "его реакции на предвзятое отношение педагога к нему", а также о неспособности контролировать образовательный процесс в классе.

Из объяснений свидетелей понятно, что ученик действительно неоднократно нарушал правила поведения. Интересно, что психолог считает, что такое поведение говорит о сложном прохождении адаптации к учебному процессу и социализации.

Однако суд отметил, что материалы дела не содержат доказательств, которые бы свидетельствовали о системности травли или издевательстве малолетнего над учителем, поэтому это дело закрыли.

Однако в материалах дела указаны признаки буллинга. Это:

эмоциональное унижение, включающее вербальные и невербальные способы выражения;

продолжение эмоционально оскорбительного и унизительного поведения в течение длительного периода;

неприветливое и недоверчивое поведение;

вмешательство в частную жизнь человека;

ухудшение психологического и физического состояния человека, на которое направлена агрессия;

намерение нанести вред другому человеку, что позволяет или способствует, чтобы этот человек пережил травмирующие события, и прочее.

Ученик психологически буллил учительницу

В феврале 2021 года суд на Тернопольщине рассмотрел материалы, поступившие от полиции о привлечении к административной ответственности отца. Его сын систематически совершал буллинг учительницы украинского языка во время учебного процесса, чем причинял вред ее психологическому здоровью.

Отец свою вину в совершении правонарушения сына признал и заметил, что в настоящее время поведение сына в школе изменилось и жалоб от учителей нет. Поэтому мужчину оштрафовали на 850 гривен.

К слову, ранее мы писали, что в Херсоне ученик девятого класса издевался и совершал психологическое насилие над школьниками. Кроме того, он с неуважением относился к учителям и выражался в их адрес нецензурными словами.