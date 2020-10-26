Ученикам и студентам, которые станут победителями финального этапа X Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко, будут назначены стипендии президента Украины.

В этом году победителями стали 39 украинцев, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Так, стипендия назначается сроком на 1 год, а средства будут выплачивать ежемесячно.

По словам временного главы МОН Сергея Шкарлета, указанные стипендии являются результатом участия талантливых учеников и студентов в Международном литературном конкурсе имени Тараса Шевченко.

Шкарлет добавил, что этот конкурс уже основан как ежегодное общенациональное мероприятие и хорошо известен сегодня не только в Украине, но и за ее пределами.

"Он превращается в большой марафон, когда около 2 миллионов талантливых людей соревнуются за звание лучших знатоков слова Шевченко. Стипендии президента свидетельствует о поддержке государством будущих писателей, поэтов и журналистов", – добавил он.