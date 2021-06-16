Учащиеся могут бесплатно практиковать английский с носителями языка: как зарегистрироваться

Команда проекта ENGin предлагает украинским ученикам еженедельные практики разговорного языка с англоязычными волонтерами в онлайн-режиме. Как зарегистрироваться в программе – читайте по ссылке.

Участниками проекта могут быть учащиеся и студенты в возрасте 13 – 22 лет, которые имеют базовый уровень английского и достаточную для видеосвязи скорость интернета.

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Общаться они будут целый час еженедельно с волонтерами (в программе есть 50 тысяч волонтеров из США и всего мира), которые свободно владеют английским языком.

Какие критерии для регистрации учащихся и студентов в программе:

возраст 13 – 22 года,

минимальный уровень английского языка для выражения мнения,

готовность уделять 1 час разговорным сессиям.

Зарегистрироваться для участия можно в этой форме. Через день после регистрации вам пришлют электронное письмо с приглашением на короткое 15-минутное видеоинтервью.

ENGin может помочь бесплатно:

усовершенствовать свой английский язык,

выражать свои мысли более свободно и уверенно,

найти друга/подругу из другой страны.

К слову, книги на иностранном языке помогут запомнить новые слова и фразы, развить чувство грамотности и речи, а также научат воспринимать иностранную речь на слух. Как читать с ребенком книги на английском языке – лайфхаки в статье.