Ученики средних и старших классов Франковской области идут на каникулы: причины
С 15 февраля школьников 5 – 11 классов Ивано-Франковской области отправят на каникулы. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Источник:"Галка"
О каникулах объявили на заседании Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 февраля. Планируется, что школу дети не будут посещать до 1 марта.
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Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил, что в регионе уже перейдена граница эпидемиологического порога по состоянию заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными заболеваниями.
Суммируя количество больных COVID-19 и ОРВИ, мы уже превысили эпидпорог на 20%, что заставляет нас принять соответствующие решения,
– сообщает врач.
Заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобецкая добавляет, что из более 2000 больных в палатах областных больниц, половина пациентов находится на кислородной терапии.
Уровень заполненности медицинских учреждений в области:
- больниц – почти 67%;
- реанимаций – 63%.
Госпитализируют от 190 до 240 больных в день, и наибольшие показатели в больницах Ивано-Франковска и Богородчанского района.
Ученики средних и старших классов не будут посещать занятия уже с понедельника. Решение касается также вузов и техникумов.
Если ситуация с заболеваемостью ухудшиться, существует возможность приостановки обучения в детских садах и младших классах, однако, такое решение будет принимать уже местная власть.
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