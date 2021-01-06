В Верховной Раде появился проект постановления о премии для учащихся за успешную сдачу ВНО. Планируется, что участники тестирования за самые высокие баллы получат вознаграждение в в размере 100 тысяч гривен.

Инициаторами этого проекта стали спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель комитета по вопросам образования Сергей Бабак. Об этом законопроекте говорится на сайте парламента.

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Так, нардепы предлагают в 2021 году ввести премии участникам ВНО за самые высокие баллы. 30 школьников смогут получить по 100 тысяч гривен за высокие результаты на тестировании.

Однако для воплощения данного проекта из госбюджета страны понадобятся дополнительные средства. Финансирование будет осуществляться с учетом приоритетных направлений развития образования и науки.

Добавим, что 28 декабря правительство одобрило проект указа президента Украины о назначении 100 тысяч гривен на премирование школьников за высокие баллы на результатах ВНО.

Речь идет о 20 премиях по 5 тысяч гривен каждому из участников ВНО. Это будет ежегодная премия от президента выпускникам, которые получили самый высокий результат на тестировании.