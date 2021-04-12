Школьники подделали результаты теста и вписали эту информацию в специальном швейцарском приложении SwissCovid для отслеживания контактов больных коронавирусом.

К теме Сколько школ в Украине обучают учеников дистанционно: точные данные

Данное приложение позволяет человеку, получившему положительный тест на COVID-19, включить функцию оповещения о болезни. Тогда сообщение автоматически поступит тем людям, которые являются контактными лицами и должны пойти на самоизоляцию.

Так, из-за выходки школьников 25 человек отправили на вынужденный 10-дневный карантин – среди них одноклассники и некоторые учителя. А весь класс перевели на дистанционное обучение.

Теперь креативным ученикам грозит серьезное наказание, ведь они сфальсифицировали медицинские документы. Сейчас школьники получили дисциплинарное наказание от школы, однако отчислять детей не собираются.

Добавим, что Швейцария до конца июня 2021 года планирует вакцинировать по крайней мере одной дозой 75% людей из уязвимых групп и 60% всего взрослого населения.