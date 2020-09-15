В МОН выяснили, что около половины учеников пользуются школьными столовыми. Однако другая половина отказывается от питания в школе из-за того, что там невкусная и холодная пища или плохой вид или запах блюд. Как все-таки школьники и их родители относятся к школьному питанию – читайте ниже.

Соответствующие результаты опроса Министерство образования и науки опубликовало на сайте 14 сентября, хотя опрос проводился еще в марте 2020 года. Участие в нем приняли около тысячи учеников и 3,5 тысячи родителей.

Интересно С качеством школьного питания должен разобраться директор или учредитель школы, – МОН

Так, школьники и их родители оценили школьный буфет, качество первых и вторых блюд, а также чистоту школьных столовых и опрятность работников.

Результаты исследования о школьном питании

Нравится ли детям школьное питание

Интересно, что только 63,1% детей ест горячие блюда в школе, однако почти половина респондентов отметила, что блюда школьной столовой не нравятся детям. Зато 7,2% учеников сказали, что блюда из школьной столовой им нравятся.

Почему ученики отказываются от питания в школе?

невкусная и холодная пища;

плохой вид и запах блюд;

плохое самочувствие после приема пищи;

грязные посуда и приборы;

недоверие к качеству школьных блюд;

однообразное меню, полуфабрикаты, отсутствие первых блюд;

плохой запах в столовой, "антисанитария", насекомые;

отсутствие столовой.

Среди проблем также – обеспечение горячим питанием только учеников начальной школы, высокая стоимость питания и недостаточное количество фруктов.

Довольны ли ученики чистотой в столовых? Почти четверть родителей недовольны чистотой столовой и только 9% считают ее отличной. Еще 31% учащихся говорят, что чистота там "удовлетворительная", а 25% "крайне неудовлетворительная".

Пользуются ли ученики школьным буфетом

51,2% родителей считают, что их дети пользуются школьным буфетом;

33,1% не пользуются им;

15,6% сообщили об отсутствии буфета в школе.

Нравятся ли детям блюда из школьного буфета? Лишь 11,5% родителей отметили, что детям нравятся блюда и продукты из школьной буфета. 26,3% учащихся блюда из школьного бюджета скорее не нравятся либо не нравятся вообще.

Так, родители отметили, что в школьных буфетах есть продукты и блюда, которые сегодня запрещено продавать в школах, в частности сладкие газированные напитки, кондитерские изделия с кремами, различные салаты со сметаной, майонезом или уксусом.

К слову, недавно в киевских школах детей кормили специальными ланч-боксами, состав которых возмутил многих родителей. Там довольно мало продуктов и они не слишком полезны для малышей. Больше об этом – читайте по ссылке.