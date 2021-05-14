Учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы Диана Мельникова дала собственные советы учителям, как надо комментировать учебные результаты детям и не переходить границу профессиональной этики.

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Что делать учителям, если ученики "выпрашивают" оценки

Устойчивость к манипуляциям и давлению

По словам эксперта, манипуляции и давление со стороны учеников – это один из наибольших вызовов для учителя. Ведь оценки в журнале до сих пор являются самым мощным мотиватором для детей.

Поэтому нередко они любят "выбивать" или "выпрашивать" оценки из учителей. Повышенный тон или нытье, непреодолимое желание доказать свою правоту – все это просто забирает жизненные силы у учителя,

– говорит Диана Мельникова.

И часто учителя сдаются и ставят ученикам желаемые оценки, чтобы они потом не пришли "выяснять отношения".

Однако, по мнению учительницы, здесь стоит проявить принципиальность и вспомнить, чему педагоги учат детей. После этого надо терпеливо объяснять и мотивировать учеников обращать внимание не только на балы, а прежде всего на результат.

"Конечно, бывают ситуации, когда стоит пойти на уступки, но для такого случая должны быть основания. Просто сдача позиций учителем ничему не научит детей", – добавляет учительница.



Ученик и учитель на уроке / Фото vesti.ua

По ее словам, также всегда надо помнить, что перед вами – ребенок, личность, которая формируется, а не ровня взрослому, поэтому диалог должен быть конструктивным и аргументированным.

Примеры, что может ответить учитель ученику

Ученик: Почему у меня такая оценка? Я все написал!

Учитель: "Не все. Перечитай, пожалуйста, критерии оценки и условия задачи. Здесь надо было осветить также вот такие вопросы, а в твоей работе ответы на них отсутствуют. Стоит быть более внимательным".

Ученик: Я старался!

Учитель: "Это хорошо, благодаря старанию результат. Да, пока он тебя не устраивает, но часть заданий ты все же смог выполнить. Проанализируй ошибки, сделай вывод, над чем еще надо работать".

Ученик: Но я что-то сделал!

Учитель: "Что-то – это часть, поэтому и оценка не максимальная. Стоит работать постоянно и выполнять задачи в полном объеме. Тогда твои навыки и знания улучшатся, будет результат, и работа будет занимать меньше времени".

Ученик: Поставьте хоть на бал выше!

Учитель: "С удовольствием поставлю в следующий раз. Если конструктивно проанализируешь ошибки, то в следующий раз точно сможешь справиться лучше".

Отзывчивость и понимание к подросткам

Учитель должен быть справедливым, принципиальным и последовательным, но подростки особенно нуждаются в понимании и поддержке.

Искреннее учительское "Как я могу помочь?" нередко оказывается именно тем, что ребенок больше всего хочет услышать именно сейчас. Внимание, совет, пример из собственной жизни, шутки помогут наладить отношения.

Подчеркивайте, что оценка – это лишь показатель промежуточного результата по предмету, а не ваше отношение к ребенку. И обязательно поддерживайте ученические неакадемические инициативы, интересуйтесь настроением и т.д.,

– советует Диана Мельникова.

Также учитель должен рассказывать о перспективах, которые открывают человеку те или иные знания и навыки, помогать преодолеть комплексы. Например, подготовка собственного выступления помогает подросткам раскрыться.

Собственный пример

Всегда важно уметь признавать свои ошибки. Во время учебного процесса учитель постоянно находится в напряжении, и в результате – он/она может недосчитать балл или пропустить ошибку.

"Если такое произошло, катастрофы нет: это спокойно надо объяснить ученикам, ведь ошибаются все – это ступенька к правильным выводам и самосовершенствованию, – добавила эксперт.

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Также надо учить детей контролировать и показывать свои реакции на ошибки.

Профессиональная этика

Каждому учителю нравится, когда дети имеют с ним хорошие отношения, дружат, доверяют. Но такая дружба должна строиться на честности и искренности.

Если дети пришли жаловаться на другого учителя, а вы постоянно их поддерживаете, то получаете дешевый авторитет. Если дети действительно правы, стоит попробовать объяснить его позицию,

– отметила учительница.

По ее словам, в любом случае нельзя выяснять отношения или делать замечания коллегам в присутствии учеников. Ибо так один из педагогов ставит под сомнение авторитет другого.

Взаимоуважение

В Финляндии дети дошкольного возраста могут очень вызывающе себя вести: упасть в магазине на пол, стучать ногами, визжать и тому подобное. И когда они идут в школу, то там становятся спокойными, уравновешенными и вежливыми.

Это потому, что главная задача финского начального образования – взаимоуважение между самими детьми и между педагогами и учениками.

К сожалению, в Украине такое редко можно увидеть. Дети иногда выдвигают учителям претензии и даже требования, отчаянно спорят и тому подобное.

Но хамство не должно становиться привычкой. Учитель и ученик – это люди, которые имеют и права, и обязанности. Заслуженный низкий балл, заслуженное замечание – не повод вести себя невежливо, а плохое настроение или раздражительность – не повод общаться деструктивно и остро,

– подытожила Диана Мельникова.

К слову, учительница младших классов на Закарпатье во время урока дергала ученика за волосы. Все закончилось громким скандалом в школе и увольнением учительницы. Видео и детали инцидента – читайте по ссылке.