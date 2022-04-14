Ученики и преподаватели учреждений профобразования получили право на отсрочку от мобилизации
14 апреля 2022 , 18:04Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Ярослава Железняка
Верховная Рада приняла закон, который вводит отсрочку от мобилизации для определенных категорий граждан.
О принятии в целом законопроекта №7272 сообщил нардеп от "голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что за документ проголосовали 370 нардепов
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Кто не подлежит призыву во время всеобщей мобилизации:
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень,
- педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.
Весенний призыв в Украине отменен
Отметим, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Ранее президент Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в 2022 году.
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