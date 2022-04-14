О принятии в целом законопроекта №7272 сообщил нардеп от "голоса" Ярослав Железняк. Он отметил, что за документ проголосовали 370 нардепов

Ранее Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью

Кто не подлежит призыву во время всеобщей мобилизации:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень,

педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования.

Обратите внимание! В отношении работников учебных заведений, то это условие действует только, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Весенний призыв в Украине отменен

Отметим, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Ранее президент Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в 2022 году.

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