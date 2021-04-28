В Министерстве образования и науки обнародовали письмо-разъяснение о завершении 2021 учебного года, в котором рассказали об изменениях.
К теме Итоговое оценивание учащихся может произойти дистанционно, – МОН
В сообщении отметили, что в соответствии с изменениями, которые вступят в силу после опубликования приказа, учеников девятых классов будут переводить в следующий класс.
Ученики 9 класса, которые завершили обучение в этом году, переводятся в десятый класс этой же школы или выпускаются с учебного заведения по собственному заявлению (в случае достижения совершеннолетия) или заявлению одного из родителей,
– отметили в МОН.
Кроме того, все ученики получат свидетельство о базовом среднем образовании. А те ученики, которые по результатам годового оценивания имеют высокие результаты – получат свидетельство с отличием.
К слову, председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.
Почему ходили слухи о том, что учеников не будут набирать в 10 классы? Школы в Украине, согласно реформе НУШ, будут переформатироваться, и 10 – 12 классы – это будет профильное образование для учащихся.
То есть будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные учебные заведения. Но новая система окончательно должна заработать только с 2027 года. А в ближайшие годы ученики после 9 класса и в дальнейшем будут учиться в своих школах.