Исследование доказывает, что учащиеся переполненных классов, где учатся более 30 детей, успешнее справляются с компетентностными задачами, чем их сверстники из классов со средней наполненностью (от 20 до 30 учеников или меньше).

Это стало известно из результатов комплексного исследования эффективности внедрения Новой украинской школы, проведенного по инициативе МОН, передает пресс-служба ведомства.

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Так, в 2019 году был проведен первый этап исследования с привлечением третьеклассников, обучающихся по стандартом начального общего образования 2011 года. В то же время в выборку была включена часть школ, участвующих в пилотировании НУШ.

Исследование происходило в 149 заведениях начальной школы. Всего в нем приняли участие почти 900 третьеклассников.

Результаты исследования показали, что группы учеников из классов с высокой наполненностью (более 30 учеников) справились с компетентностными задачами лучше, чем ученики из классов со средней и невысокой наполненностью.

При этом в классах с небольшой наполняемостью, то есть там, где учитель может уделить каждому ребенку больше времени, ученики задают больше вопросов, чем это происходит в больших классах.