Ученики по всему миру из-за карантина отстают в обучении на 2,5 месяца. Учителя подтверждают, что онлайн-обучение не может полноценно заменить присутствия детей в школе.

Это показало и исследование McKinsey. Да, компания выяснила, как учителя оценивают влияние COVID-19 на своих учеников.

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Да, результаты исследования показали, что большинство учителей чувствуют, что их ученики пострадали из-за пандемии коронавируса. Ведь дети теперь отстают в учебе на несколько месяцев.

Педагоги также обеспокоены, что стресс и изоляция при дистанционке вызвали проблемы психического здоровья среди молодежи.

Какие ученики пострадали больше

Опрос показал, что некоторые категории учащихся пострадали больше других. Да, речь идет о наибольших потерях в обучении для учеников младших классов:

2,2 месяца потеряно для начальной школы,

1,7 месяца – для старшей школы.

Также ученики, которые проживают в бедных семьях, отстают в учебе в среднем на 2,5 месяцев. На момент опроса школьники показывали более низкий уровень знаний, чем от них ожидали в соответствующий срок.

Да, учащиеся в странах с низким и средним уровнем дохода пострадали больше всего. А закрытие учебных заведений дольше всего продолжалось в тех странах, где правительства имели меньший потенциал для внедрения онлайн-обучения. Добавим, что увеличился разрыв в обучении между государственными и частными школами.

Ранее ЮНИСЕФ сообщал, что более 168 миллионов детей в мире почти весь год не посещали школы из-за карантина. Еще около 214 миллионов учеников (а это каждый седьмой ребенок) пропустили более трех четвертей времени очного обучения.

К слову, в Украине из-за пандемии школы в некоторых городах уже перешли на дистанционное обучение или организовали каникулы для учащихся. В частности, школы закрыты в Ивано-Франковске, Черновцах, Житомирской, Винницкой, Одесской, Волынской и Закарпатской областях.