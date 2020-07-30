Высшие учебные заведения не могут отказывать в поступлении абитуриентам, которые были освобождены от Государственной итоговой аттестации и это указано в их свидетельстве об образовании.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга, передает издание "УП.Життя".

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Он отметил, что ни одно заведение высшего образования не имеет права отказывать в приеме документов, даже если в их свидетельстве есть запись "освобожден от ГИА".

Так, средний балл рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в документах оценок.

Отметим, что государственная итоговая аттестация проходит в форме ЕГЭ, однако в этом году из-за ситуации с COVID-19 украинские школьники были освобождены от обязательного прохождения ГИА.

"По закону – в этом году все освобождены от ГИА. Поступающие имели выбор – или они хотят указывать результаты ВНО как ГИА, или – нет. Если нет – в аттестате просто была сделана запись "освобожден от ГИА", – говорят в МОН.

Поэтому те, кто был освобожден от ГИА, получит средний балл, который будет рассчитываться только по предметам. И если ученик хочет вступить в вуз, он может воспользоваться аттестатом с обозначением "освобожден от ГИА".