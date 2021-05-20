Об этом сообщил директор департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк.

К теме Допуск к пунктам по графику и списки участников по аудиториям: как будет проходить ВНО-2021

Все списки участников ВНО из оккупированных территорий и Луганской области передали в пограничную службу, чтобы ученики могли беспрепятственно пересечь КПВВ.

Мы с каждым ребенком, с каждым родителем обязательно должны связь. Также мы готовы предоставить места для временного проживания выпускникам 2021 года на время прохождения ими внешнего независимого оценивания,

– отметил Стецюк.

По его словам, в Луганской области будет работать тридцать три пункта тестирования. За государственные средства в каждое учебное заведение купили дезинфицирующие средства и все, чтобы придерживаться карантинных требований.

"Для качественного проведения ВНО зарегистрировано 1 805 педагогических работников, которые смогут обеспечить функционирование пунктов проведения ВНО в соответствии с требованиями регламента", – добавил Стецюк.

Напомним, что с 21 мая по 15 июня в Украине пройдет внешнее независимое оценивание. Уже в эту пятницу ученики будут сдавать тестирование по химии.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

К слову, из-за карантина и сложного учебного года в Украине могут изменить пороговый балл ВНО. Однако окончательное решение должны принять эксперты. Детали – по ссылке.