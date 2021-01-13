Часто в школах бывает так, что ученики на уроках общаются исключительно на украинском, а на перемене переходят на русский. Можно ли это изменить в украинском образовании?

"Языковой регламент – это мнимая категория, определенная языковыми статьями образовательного законодательства", – рассказывает языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью изданию "Укринформ".

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Но, по его словам, рядом с этим идет утвержденная правительством стратегия популяризации языка до 2030 года "Сильный язык – успешное государство".

Сейчас создается рабочая группа на уровне уполномоченного по защите государственного языка и министра образования и науки, которая будет заниматься вопросами повышения уровня владения государственным языком выпускников школ,

– подчеркнул Креминь.

Он добавил, что также будут повышать качество преподавания государственного языка, патриотического воспитания, научных обществ учащихся, школьных музеев языка и тому подобное.

Как эти инициативы будут доходить до каждой школы? "Мы чувствуем поддержку со стороны правительства и имеем подписанные меморандумы о сотрудничестве с Национальной академией наук Украины, омбудсменом и Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания. Это то, что требуют от нас время и общество", – сказал Креминь.

Языковой омбудсмен отмечает, что надо бороться прежде всего за человека, за гражданина, и начинать следует еще со школы или даже с детского сада. Потому что, по его словам, войны выигрывают школьные учителя и священники.

К слову, 16 июля 2021 года вступит в силу норма закона о языке, согласно которой все претенденты на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должны сдать экзамен по украинскому языку. Прежде всего экзамен будут сдавать министры, чиновники, руководители областных государственных администраций и др.