"Ученики не знают жизни без войны": история педагога, что переехала на восток Украины ради детей

Запорожская учительница-волонтер Оксана Куянцева в рамках благотворительного проекта отправилась на линию разграничения в пгт Новотошковское Луганской области, чтобы преподавать в школах для детей.

Об участии в проекте

Благотворительная организация "Восток SOS" в 2020 году положила начало проекту "Учителя-волонтеры Луганщины", для участия в котором приглашали педагогов с опытом работы.

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Оксана Куянцева рассказала, что приняла решение ехать преподавать из-за того, что хотела своими глазами увидеть, что происходит в школах Луганщины и Донбасса.

Я понимаю, что есть большая потребность в преподавателях... И соответственно именно поэтому мне очень хотелось попробовать, это было такое психологическое испытание для самой себя,

– говорит учительница.

Оксана Куянцева была в Новотошковском, где через 3 километра можно было увидеть оккупированную территорию.

О работе в школе на линии разграничения

По образованию Оксана преподавательница английского языка. Однако на момент проекта работала пиарщиком в IТ-компании. Благодаря возможности работать удаленно, она смогла объединить это с деятельностью на востоке.

"Утром я шла на уроки, где-то в 13:00 – 14:00 они заканчивались. И соответственно, вторую половину дня я занималась основной работой и решала вопросы, которые были по основной работе. Таким было мое пребывание в Новотошковском", – добавила учительница.



Оксана Куянцева работает в Новотошковском / Фото "Суспільне"

По ее словам, во время обучения детей встречают и провожают родители. На каждом этаже школы окна закрыты деревянными досками внутрь.

На этаже, где расположен детский сад, эти доски просто окрашены в разные цвета. Когда вы видите это вживую, это остается с вами навсегда. Это с той стороны, где были обстрелы,

– добавляет Куянцева.

Учительница добавляет, что уроки на линии разграничения проходят, как и в обычной школе, но иногда можно услышать звуки выстрелов.

Педагог говорит, что для детей это, к сожалению, привычно. У них есть случаи, когда им приходится идти в бомбоубежище. Они всегда готовы к любым чрезвычайным ситуациям и очень четко соблюдают меры безопасности.

На период учительства в Новотошковском Оксане Куянцевой выделили квартиру поблизости. Однако из-за того, что большинство квартир покинуто и нет отопления, учительница решила жить в школе. Это обычная классная комната, куда поставили кровать и кухню, где можно было приготовить еду.

В школе в общей сложности учатся около 60 детей. Поэтому там маленькие классы, в каждом из которых по 4 – 5 детей.



Оксана Куянцева с другими учителями / Фото "Суспільне"

"За месяц я поняла, насколько сложно мотивировать себя, ежедневно идти к тем трем или пяти детям преподавать, делать классные уроки. Мы были на нескольких открытых уроках, я была поражена подготовкой", – добавляет учительница.

Оксана Куянцева вспоминает, что приехала в Новотошковское как раз в День украинской письменности.

Я никогда не радовалась украинским флагам, так, как радовалась, когда видела их на Донбассе. Ты счастлив видеть и отдавать себе отчет в том, что ты в Украине. Я зашла и увидела всех детей в вышиванках. Но первоклассники здесь – это дети, которые не знают жизни без войны и об этом грустно говорить,

– подчеркнула Куянцева.

О досуге для детей

В городе применяются другие меры предосторожности. К примеру, вечером в Новотошковском выключается полностью освещение улиц. Основное правило – не выходить на улицу после окончания светового дня (после 16:00).

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Несмотря на все меры безопасности, педагоги пытаются делать все, чтобы у детей был интересный досуг, в частности, недавно был турнир по шахматам. Любую инициативу ученики воспринимают на "ура". Как рассказала учительница, педагоги положили начало кинопросмотрам на английском и украинском языках. После просмотра ленты обсуждали ее, устраивали квесты.

Сейчас, говорит Оксана Куянцева, нехватка учителей все еще остается актуальной.

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