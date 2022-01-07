Некоторые дети запоминают учебный материал, прослушав его один раз, послушав на уроке, другим необходимо еще дважды прочитать об этом в учебнике.

К теме Учеба с радостью: почему отсутствие оценок в начальной школе – это преимущество

Для того, чтобы учащиеся могли в равном темпе овладевать программой, существуют домашние задания для закрепления полученных на уроке знаний и навыков.

Однако большинство педагогов жалуются, что дети отказываются выполнять домашние задания.

Что делать учителю, если учащиеся не выполняют домашние задания

Почему школьники игнорируют выполнение домашних заданий

Ребёнок не понимает, что именно нужно сделать или каким способом это можно выполнить

Возможно, прочитав условие, учащийся даже не понял, в чем смысл задачи. Или ему просто не хватает соответствующих знаний и навыков. В таком случае рекомендуется давать четкие и конкретные инструкции по выполнению задачи.

Например, по возможности в конце урока уделите несколько минут, чтобы подробно объяснить, что именно нужно сделать дома до следующего урока.

Проверяйте, соответствует ли содержание задачи изученному материалу

Советуйте учащимся выполнять задание в этот же день, не откладывая его на потом. Ведь нередки ситуации, когда на уроке ученики вроде бы хорошо разобрались в теме, но, открыв учебник через несколько дней, понимают, что нужно разбираться заново: практически все после урока забылось.

Учитель не дает обратную связь

Даже если педагог предлагает творческие интересные задачи, но не проверяет и не анализирует успехи учащихся, со временем школьники теряют интерес, ведь не получают ни похвал, ни критики своей работы.

Что делать в этом случае? Обязательно проверяйте домашние задания своих учащихся, желательно с выставлением оценок. К примеру, это можно сделать с помощью тестирования или короткой самостоятельной работы.

Планируя урок, обязательно уделите время обратной связи по домашней работе: какие были типичные ошибки, чья работа вас поразила больше всего, какие общие успехи учащихся вы можете отметить и другое.

Читайте также Лень или прокрастинация: советы, как помочь ребенку не откладывать все на потом

Проверяя письменную работу ученика в тетради, наряду с оценкой напишите лаконичный и содержательный комментарий. Так ученику будет понятно, над чем именно ему нужно дополнительно поработать или с чем он справился лучше.

Ученик не чувствует результативности дополнительной работы

Некоторые школьники не прилагают усилия, ведь не понимают эффективности этого. Такую ситуацию можно разрешить, если учитель сможет наглядно продемонстрировать личный прогресс ученика, сравнив его результаты, когда школьник дополнительно старается и выполняет домашние задания, с тем, если он только работает в классе.

Учитель обязательно должен сделать акцент, что каждый движется по собственной траектории к успеху. Поэтому школьнику не стоит расстраиваться, если его успеваемость хуже других. Ведь главное – постоянно улучшать свои результаты, замечая прогресс успеваемости.

Как посодействовать выполнению домашних заданий учащимися

Для этого следует учесть советы, которые помогут организовать эффективное взаимодействие с учениками и избежать проблем с невыполнением домашних заданий.

Объясните цель и практическую ценность содержания домашнего задания . Учащиеся должны понимать, почему и зачем нужно выполнить именно это домашнее задание. Это будет эффективным, если каждый педагог сможет объяснять, какую практическую пользу для повседневности имеют те или иные знания.

. Учащиеся должны понимать, почему и зачем нужно выполнить именно это домашнее задание. Это будет эффективным, если каждый педагог сможет объяснять, какую практическую пользу для повседневности имеют те или иные знания. Давайте четкие инструкции. Каждый раз объясняйте, что должны сделать ученики и как должен выглядеть конечный результат работы. Особенно это касается творческих задач. Такой подход позволяет предотвращать возникновение непонятностей.

Каждый раз объясняйте, что должны сделать ученики и как должен выглядеть конечный результат работы. Особенно это касается творческих задач. Такой подход позволяет предотвращать возникновение непонятностей. Соблюдайте регулярность. Следите за тем, чтобы после каждого урока для закрепления знаний учащиеся имели небольшое задание. Так у них выработается привычка, что домашнее задание – неотъемлемая часть обучения.

К слову, в последнее время родители жалуются на то, что учителя перегружают детей домашними заданиями и задают их даже на каникулы. Какими на самом деле должны быть домашние задания читайте в статье.