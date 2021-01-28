Учеников не смогут привлекать к уборке классов: требования нового санитарного регламента
Новый санитарный регламент, вступивший в силу с 1 января 2021 года, не предусматривает привлечения школьников для мытья полов и окон, а также использования ими моющих и дезинфицирующих средств.
Источник: Государственная служба качества образования
В Госслужбе отмечают, что старый регламент предусматривал, что ученики могут самостоятельно убирать классы, кабинеты и лаборатории, и называл это "самообслуживанием".
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Но в новом документе термин "самообслуживание" также фигурирует, но он означает лишь уборку за собой и содержание своего рабочего места в чистоте.
Санитарный регламент позволяет привлекать учащихся 5 – 11 классов только к поливу растений и влажной уборки поверхностей (без мытья полов и окон и использования моющих и дезинфицирующих средств). Происходить это должно с участием учителей или медиков,
– говорится в пояснении.
В Госслужбе добавили, что продолжительность такого самообслуживания не должна превышать 1 час в неделю.
Также в ведомстве сообщили, что отныне при институциональных аудитах школ будет происходить изучение образовательной среды школы с учетом ее соответствия требованиям нового санитарного регламента.
Другие требования нового регламента
Министерство здравоохранения уделяет много внимания улучшению детского здоровья. Для этого в Украине разработали новый санитарный регламент.
Требования нового санитарного регламента в школах:
- В каждом учебном заведении предполагается 2-3 промаркированных мебели. А также чтобы не было сколиоза у учащихся – подбирать мебель по росту детей и дважды в год пересаживать учащихся в другие ряды. Это будет профилактикой осанки, зрения и слуха.
- Прописано, что в каждой школе должны быть внутренние санитарные зоны, в частности туалеты надо обустроить внутри заведения.
- Учащихся, проживающих на расстоянии более 2 км в школу, должны обеспечить транспортом для подвоза к учебным заведениям.
- Работники школ, в частности как учителя, так и работники пищеблока, должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения этих сроков, таких работников нельзя допускать к работе в школе.
- Есть также требования к оборудованию в школах – если это персональные компьютеры. То экран у них должно быть не менее 15 дюймов, а у ноутбуков – это может быть 14 дюймов. Но отдельно добавить клавиатуру и мышку.
- Также совсем запрещено продавать в школьных буфетах такие продукты: снеки, чипсы, сухарики, попкорн, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, некоторые сладости и тому подобное. Какие продукты должны быть в ежедневном школьном рационе учеников? Злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.
- Впервые урегулирован вопрос организации питания детей с ООП. Если у ребенка есть справка об определенных диетических потребностях, то заведение вынуждно организовать отдельное питание для этого ребенка.
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