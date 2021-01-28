Новый санитарный регламент, вступивший в силу с 1 января 2021 года, не предусматривает привлечения школьников для мытья полов и окон, а также использования ими моющих и дезинфицирующих средств.

Источник: Государственная служба качества образования

В Госслужбе отмечают, что старый регламент предусматривал, что ученики могут самостоятельно убирать классы, кабинеты и лаборатории, и называл это "самообслуживанием".

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Но в новом документе термин "самообслуживание" также фигурирует, но он означает лишь уборку за собой и содержание своего рабочего места в чистоте.

Санитарный регламент позволяет привлекать учащихся 5 – 11 классов только к поливу растений и влажной уборки поверхностей (без мытья полов и окон и использования моющих и дезинфицирующих средств). Происходить это должно с участием учителей или медиков,

– говорится в пояснении.

В Госслужбе добавили, что продолжительность такого самообслуживания не должна превышать 1 час в неделю.

Также в ведомстве сообщили, что отныне при институциональных аудитах школ будет происходить изучение образовательной среды школы с учетом ее соответствия требованиям нового санитарного регламента.

Другие требования нового регламента

Министерство здравоохранения уделяет много внимания улучшению детского здоровья. Для этого в Украине разработали новый санитарный регламент.

Требования нового санитарного регламента в школах: