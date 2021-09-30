Министр национального образования, молодежи и спорта Франции Жан-Мишель Бланке сообщил о временном решении для части начальных школ в стране. Эксперимент проведут в 12 департаментах.

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В колледжах и лицеях решили не отправлять класс на карантин, если у кого-то обнаружат положительный тест на коронавирус. В таком случае только невакцинированные ученики должны оставаться дома.

В то же время в начальной школе классы закрывают на карантин, поскольку вакцинация детей до 12 лет еще не одобрена.

Эксперимент в начальных классах

Но Бланке объявил, что на следующей неделе в начальных школах 12 департаментов страны начнут эксперимент. Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя классы не будут отправлять на карантин.

Но сразу после этого тест должен сдать весь класс. Отправят учиться домой только те, у кого тест будет тоже положительным – или кто не захотел его сдавать. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

По словам министра, сейчас закрыты на карантин по меньшей мере 2 тысячи классов начальной школы, к тому же их количество постоянно сокращается. Еще с 4 октября учащимся начальных школ в районах с низким уровнем заражения больше не нужно будет носить маски.

При этом для детей старше 12 лет станут обязательными COVID-сертификаты, которые во Франции называются "пропусками здоровья". Без него не будут пускать в кинотеатр, развлекательный центр или кафе.

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К слову, в МОН отмечают, что в оранжевой и желтой зонах ученики могут учиться очно, если в школе вакцинировано более 80% педагогов. При этом учатся все дети – дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

В то же время, если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

Кроме того, Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.