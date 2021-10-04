Ученики называют меня другом и старшим братом, – победитель Global Teacher Prize Ukraine о школе

Победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 стал Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы родом из Луганщины. Его девиз – "Смотреть на мир украинским взглядом". Что известно об учителе и его работе – читайте в статье.

За победу Артур Пройдаков получит 300 тысяч гривен, образовательное путешествие и реализует желанный образовательный проект.

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"Помню грохот своего сердца. Я несколько минут завороженно наблюдал за картинкой на экране, эмоции набирали обороты. Когда увидел свое имя – не мог поверить, был в шоковом состоянии. Это было искреннее удивление", – сказал Пройдаков.



Артур Пройдаков на церемонии / Фото "Освіторія"

Какими должны быть учителя

Учитель убежден, что Украине нужны учителя-единомышленники, которые будут делать на своих уроках все для того, чтобы обучение тесно переплеталось с реальной жизнью. Проектной работы на уроках должно стать больше, в то же время – меньше документации.

Миссия современного учителя № 1 – развивать личность каждого ребенка, вдохновлять и создавать творческий и конструктивный диалог с учениками. Я ежедневно ищу новые способы заинтересовывать детей и пропагандирую на каждом уроке современную украинскую культуру,

– рассказал Артур.

На уроках учитель совмещает обучение и развлечения, а когда с учениками систематизируют и закрепляют знания – подключает тестовые и самостоятельные работы.

Как нужно преподавать "зумерам", чтобы они тебя услышали и заинтересовались? Выход лишь один: комбинировать во время урока различные виды деятельности. Но визуальная составляющая – обязательна. "Я активно использую мемы. Каждые 5 минут – новая активность", – добавляет учитель.

По его словам, учитель сегодня – тоже "блогер", и у него есть аудитория – ученики, родители, коллеги-педагоги.

"Я на своих страницах делюсь информацией о книгах и фильмах. И был очень удивлен, когда меня пригласили на один из телеканалов в качестве киноэксперта, хотя я просто учитель. Или я написал три эссе к книгам, которые прочитал, а мне предложили разместить эти сообщения в журнале. Так я стал литературоведом", – делится Артур.

"Ученики называют меня другом и старшим братом"

Артур Пройдаков признается, что его ученики верили в победу порой даже больше чем он сам. Они звонили учителю перед началом премии, во время трансляции, а после объявления его телефон вообще не смолкал.

Дети любят меня за искренность и откровенность. За то, что я создаю на уроках максимально непринужденную атмосферу общения. Ученики часто называют меня другом и старшим братом: с братом весело, он может дать совет, поддержать, и где нужно, устанавливает определенные рамки,

– говорит учитель.

Он рассказал одну интересную историю. Как-то он с одиннадцатиклассниками из городка Ромны поехали в Сумы на концерт Pianoboy. Самый активный ученик хотел дождаться музыканта, и им удалось всем сфотографироваться и поговорить с Дмитрием Шуровым.

"А утром на странице Pianoboy в соцсетях увидели: "Особенно удивили подростки, которые классом приехали на концерт". Это была полная неожиданность. И дети через такие эмоциональные впечатления неформально приобщаются к украинской культуре", – добавил Пройдаков.

Отличаются ли школьники на Востоке и Западе

Учитель говорит, что школьники независимо от региона хотят, чтобы материал преподавали интересно. Но кое-чем ученики на Востоке все-таки отличаются.

"Знаете, все дети похожи: хотят, чтобы на уроках было интересно. Скучные уроки и домашку не любят ни на Востоке, ни на Западе. Но на Востоке Украины нет такой открытости к изменениям, к новым возможностям. Я до сих пор выжимаю это из себя", – говорит Пройдаков.



Артур Пройдаков после объявления победителя / Фото "Освіторія"

И добавляет, что даже социологические исследования подтверждают: большинство жителей Луганской и Донецкой областей никогда не выезжали за их пределы.

Поэтому учитель считает, что важно показывать детям с прифронтовых территорий, как живут в других регионах Украины, в мире. Он лично хочет начать проект с такими экскурсиями.

6 интересных фактов об Артуре Пройдакове

Родился и вырос в небольшом городе Стаханов на Луганщине – сейчас это временно оккупированная территория. Работает в частной киевской школе "Мидгард". Создал курс по украинской литературе для 11-классников в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн". Записал курс "Подкасты по украинской литературе", ведет Telegram-канал "ВНО украинская" и приобщает учеников к администрированию страницы. Под менторством господина Артура школьники небольших городов сдают ВНО на 190+ баллов, уже после первого года в университете находят работу в SMM или копирайтинге и невольно влюбляются в современную украинскую литературу. Артур Пройдаков путешествует с детьми по Украине, посещает с учениками выставки и концерты, обсуждает "хайпы" отечественного шоу-бизнеса. "Учебный процесс не завершается в школьном кабинете", – уверен он. Главную задачу школы Артур Пройдаков видит в помощи современному подростку разобраться в себе, найти понимание с окружающими и быть готовым преодолеть неприятности, чтобы идти вперед к успеху несмотря на любые трудности.

Кем Артур Пройдаков видит себя в дальнейшем будущем? Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 признается, что в перспективе хочет попробовать свои силы как управленец в области образовательной политики.

К слову, в этом году впервые на национальной премии Global Teacher Prize Ukraine отметили победителя в номинации "Прифронтовой учитель". Победу одержала Тамара Уманская – учительница из города Кременная Луганской области. Что о ней известно – читайте в статье.