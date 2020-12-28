В 2021 году школьники с нарушением зрения смогут сдать внешнее независимое оценивание с использованием заданий, которые будут напечатаны шрифтом Брайля. Тестирование проведут во время дополнительной сессии.

В частности, лишь некоторые предметы ВНО будут иметь задания со шрифтом Брайля: украинский язык и украинская литература, математика, история Украины, биология, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Интересно МОН обнародовало условия приема в вузы в 2021 году: главные детали

Все участники ВНО получат тестовую тетрадь с заданиями и тетрадь для ответов. Ответы на задачи также должны быть записаны шрифтом Брайля с одной стороны листа, начиная со следующего после титульного.

Каким будет ВНО для учащихся с нарушением зрения

Сертификационная работа по украинскому языку и литературе для лиц, которые во время обучения используют шрифт Брайля, содержит 30 заданий разных форм, в том числе – открытой формы с развернутым ответом (собственное высказывание). Для выполнения теста участники будут иметь 150 минут.

Кроме того, в 2021 году участники ВНО могут сдавать ВНО только по украинскому языку. Так, в течение 120 минут участники будут выполнять 18 заданий различных форм, в том числе – открытой формы с развернутым ответом.

На выполнение сертификационной работы по математике ученики получат 150 минут. Участники должны будут решить 20 задач различных форм, 2 из них – открытой формы с развернутым ответом.

ВНО по истории Украины будет содержать 40 заданий различных форм. Для выполнения работы участники будут иметь 120 минут. В то же время сертификационная работа по биологии будет содержать 34 задания различных форм, на выполнение которых отведено тоже 120 минут.

К слову, Министерство образования и науки разработало проект, благодаря которому участники ВНО смогут сдавать дополнительные тесты за свой счет. То есть выпускники имеют право пройти тестирование по большему количеству учебных предметов, чем это установлено сейчас, но платно.