Соответствующий приказ МОН уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Поэтому он вступит в силу 1 сентября 2021 года.
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В МОН заявили, что теперь документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.
А для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура. Так, весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме,
– говорится в сообщении МОН.
Результаты годового оценивания и ГИА учеников будут отображаться в свидетельстве достижений. Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет сохраняться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.
Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводиться в пластиковой карточке и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании.
Но по желанию родителей школа сможет выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью.
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Новая процедура дает возможность:
- обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;
- избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;
- быстро исправить ошибку в свидетельстве;
- уменьшить расходы на изготовление документов об образовании.
- учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;
- уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.
Деятельность по заказу свидетельств будет организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования – например, отдел образования поселкового совета. В то же время за обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в ЕДЕБО будет отвечать ГП "ИнфоРесурс".
К слову, МОН утвердило методические рекомендации по оценке учеников 1 – 4 классов в школах. В частности, на замену обычной балльной оценке достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальную оценку.
Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:
- Н (начальный уровень)
- С (средний уровень)
- Д (достаточный уровень);
- В (высокий уровень).