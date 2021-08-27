Соответствующий приказ МОН уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Поэтому он вступит в силу 1 сентября 2021 года.

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В МОН заявили, что теперь документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования.

А для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура. Так, весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме,

– говорится в сообщении МОН.

Результаты годового оценивания и ГИА учеников будут отображаться в свидетельстве достижений. Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет сохраняться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) в Реестре документов об образовании.

Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводиться в пластиковой карточке и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно учитывать выдачу свидетельств о начальном образовании.

Но по желанию родителей школа сможет выдать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью.

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Новая процедура дает возможность:

обеспечить изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки;

избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании;

быстро исправить ошибку в свидетельстве;

уменьшить расходы на изготовление документов об образовании.

учесть потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения;

уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Деятельность по заказу свидетельств будет организовывать школа и соответствующий орган управления в сфере образования – например, отдел образования поселкового совета. В то же время за обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в ЕДЕБО будет отвечать ГП "ИнфоРесурс".

К слову, МОН утвердило методические рекомендации по оценке учеников 1 – 4 классов в школах. В частности, на замену обычной балльной оценке достижений учеников по предмету предлагают использовать вербальную оценку.

Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами: