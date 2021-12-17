Что известно об условиях в школе

Музыкальная школа №1 имени Николая Лысенко имеет три корпуса, и один из них давно нуждается в капитальном ремонте. Всего в этой школе учатся около 1000 детей, поэтому там нужно больше помещений.

К теме Один ребенок уже травмировался: в школе Киева конфликт из-за дырявого линолеума в классе

В 2017 году ремонт здания достигал 14 миллионов гривен. Однако действующий начальник управления культуры Тарас Максименко говорил, что за эти деньги можно построить школу "с нуля".

Ремонт второго корпуса школы таки начался, хотя и не капитальный – только в октябре 2020 года. Тогда стоимость именно капитального оценивали уже в 29 миллионов гривен, но таких денег у власти не было.



Здание аварийного 2 корпуса музыкальной школы / Фото "Суспільне"

В апреле 2021 года часть родителей протестовала, чтобы на время ремонта аварийного помещения детей не переводили в здание общежития на Видинскую, 39. Люди требовали найти для детей лучшие условия.

Однако владелец общежития Александр Люльчик рассказывал тогда, что за собственные средства сделает ремонт, чтобы детям было комфортно учиться. Поэтому детей в сентябре таки перевели, но с ремонтом не сложилось.

Дело дошло до Верховной Рады

Поэтому родители обратились в Верховную Раду. За дело о занятиях учеников музыкальной школы №1 ровно в общежитии взялась временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав детей.

Комиссия отправилась в город и провела там выездное заседание. Вывод такой – условия обучения нарушают права детей, потому что угрожают их жизни и здоровью.

Нарушение в том, что в неподготовленное помещения, с реальным риском для жизни и здоровья детей переселили 26 классов музыкальной школы №1. 13 декабря там было лишь 13 градусов тепла,

– рассказал секретарь следственной комиссии Юрий Павленко.

Он добавил, что в помещении также нет шумоизоляции, а еще торчат провода. "Городские власти, переселяя в это помещение, не подумали ни о детях, ни об их безопасности", – добавил он.

Нардеп инициировал обращение в офис генпрокурора и Ровенскую ОГА относительно неправомерных действий должностных лиц, в результате которых были нарушены права детей. Юрий Павленко говорит, что местная прокуратура открыла уголовное производство.

"А в ОГА обратимся потому, что в этом случае в действиях Ровненского городского совета есть нарушения и Конституции, и законов, и, учитывая уровень нарушений, ответственность и контроль за этим должно лежать персонально на голове ОГА", – отметил нардеп.

Информацию об уголовном производстве подтвердила пресс-секретарь Ровенской областной прокуратуры Оксана Жужельская. Его открыли по факту растраты бюджетных средств по предварительному сговору группой лиц.

Реакция местных властей Ровно

В горсовете ситуацией недовольны. Чиновники говорят, что родители якобы с претензиями на условия к ним не обращались.

Жалоба, которая пошла на Верховную раду, вообще была против помещения на Видинской в связи с тем, что далеко добираться, ненадлежащие условия. Хотя нам от родителей жалоб не поступало ни в письменной, ни в устной форме,

– сказала заместитель городского головы Марина Кузмичева.

По ее словам, только перед временной следственной комиссией, 8 декабря, было обращение, что там прохладно в классах, где есть пластиковые окна – 15 градусов, а где нет – 13 градусов.



В общежитии очень холодно, поэтому дети занимаются в верхней одежде / Фото "Суспільне"

Почему детей перевели именно в это общежитие? Кузмичева объяснила такой выбор тем, что подобрать это помещение в Ровно было непросто. В коммунальной собственности соответствующих зданий не нашли.

"Это единственный владелец-частник, который согласился в своем помещении разместить музыкальную школу. И договорились, что владелец позаботится о косметическом ремонте. До конца года он должен был установить противопожарную сигнализацию", – сказала чиновница.

Что касается отопления, то, по ее словам, договаривались с владельцем здания летом, но тогда не могли протестировать отопление. "Но, как только услышала, что там холодно, я пошла туда и, в отличие от директора школы, который только сидит и говорит, что там что-то неладно, уже ищу решение этой проблемы", – заверила Марина Кузмичева.

К слову, недавно родители пожаловались на ужасные условия в классах киевской школы №162. По их словам, ученики на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с облупленными стенами и грибком. Фото и детали – читайте в статье.