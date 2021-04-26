Так, уже с понедельника, 26 апреля, ученики школ Львовщины будут учиться очно.

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Директор департамента образования и науки ЛОГА Олег Паска отметил, что школы возобновляют очное обучение, потому что Львовщина переходит в желтую зону карантина.

Ученики перейдут с дистанционного на очное обучение. Но в отдельных школах дети могут перейти на смешанное обучение, однако все равно смогут ощутить радость живого общения в процессе обучения,

– написал он.

Сколько школ и какие именно классы будут учиться по смешанной форме, пока неизвестно. По словам Олега Паски, это зависит от ситуации с заболеванием коронавирусом в отдельной школе. Так, в каждом случае решение принимается на месте, исходя из тех условий, которые сложились в школе.

Директор департамента образования Львовщины попросил всех соблюдать соответствующие меры безопасности, чтобы ученики и студенты могли успешно завершить учебный год без дистанционки.

К слову, в МОН рассказали, что украинские школы из-за карантина могут принять решение о продолжении обучения для детей летом. Но Юрий Кононенко рассказал, что в большинстве регионов учебный год продолжается по плану.