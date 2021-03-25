Городские власти Львова решили после каникул отправить все классы в школах на дистанционное обучение. Даже ученики начальной школы будут учиться онлайн.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова. Ведь только за минувшие сутки, 24 марта, в области подтвердили более тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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Так, до 26 марта львовские ученики находятся на каникулах.

А уже с понедельника, 29 марта, ученики 5 – 11 классов выходят на дистанционку, поскольку Львовская область находится в красной зоне эпидбезопасности.

Учащиеся 1 − 4 классов также переходят на обучение с использованием дистанционных технологий,

– сообщила руководитель управления образования города Зоряна Довганык.

Как будут работать садики? Детские сады во Львове сейчас будут работать в обычном режиме, придерживаясь противоэпидемических мер.

Львов перешел в красную зону

Добавим, с 25 марта на Львовщине устанавливается красный уровень эпидемопасности. Поэтому в области начнут действовать некоторые ограничения.

Красная зона во Львове: что запрещено

запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;

запрет проведения массовых мероприятий;

заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;

парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;

учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение;

в то же время правительство разрешило местным властям самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.

Ситуация с коронавирусом во Львове. По состоянию на 25 марта во Львове и на Львовщине подтверждены 97 440 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 552 – летальные.

К слову, в Киеве ученики 5 – 11 классов с 25 марта возвращаются после каникул к учебе, но в дистанционном формате. А ученики 1 – 4 классов в столице сядут за парты 29 марта, если не ухудшится ситуация с COVID-19.