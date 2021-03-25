Как ученики во Львове будут учиться после каникул: решение горсовета
Городские власти Львова решили после каникул отправить все классы в школах на дистанционное обучение. Даже ученики начальной школы будут учиться онлайн.
Источник:Львовский городской совет
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова. Ведь только за минувшие сутки, 24 марта, в области подтвердили более тысячи случаев заболевания коронавирусом.
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Так, до 26 марта львовские ученики находятся на каникулах.
А уже с понедельника, 29 марта, ученики 5 – 11 классов выходят на дистанционку, поскольку Львовская область находится в красной зоне эпидбезопасности.
Учащиеся 1 − 4 классов также переходят на обучение с использованием дистанционных технологий,
– сообщила руководитель управления образования города Зоряна Довганык.
Как будут работать садики? Детские сады во Львове сейчас будут работать в обычном режиме, придерживаясь противоэпидемических мер.
Львов перешел в красную зону
Добавим, с 25 марта на Львовщине устанавливается красный уровень эпидемопасности. Поэтому в области начнут действовать некоторые ограничения.
Красная зона во Львове: что запрещено
- запрещена работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, фитнес-клубов;
- запрет проведения массовых мероприятий;
- заведения общественного питания могут работать, готовя еду только на вынос;
- парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи;
- учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение;
- в то же время правительство разрешило местным властям самостоятельно устанавливать ограничения по транспорту.
К слову, в Киеве ученики 5 – 11 классов с 25 марта возвращаются после каникул к учебе, но в дистанционном формате. А ученики 1 – 4 классов в столице сядут за парты 29 марта, если не ухудшится ситуация с COVID-19.
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