В Минобразования отметили, что от эпидемической ситуации будет зависеть то, как будут учить детей в школах. Однако ученики в красной зоне после каникул останутся на дистанционном обучении.

Об этом заявил временный глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что Минобразования стремится обеспечить обучение детей полностью, но сейчас ситуация сложная и требует ответственности.

"В зависимости от эпидемического уровня региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это красная зона, останутся на дистанционном. К сожалению", – заявил Шкарлет.

По словам главы МОН, они будут пытаться после каникул обеспечить обучение для учащихся начальных классов в очном формате, а ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах, в зависимости от эпидемической ситуации.

Также и.о. министра образования заверил, нужно учитывать и экономическую составляющую, и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра.

Шкарлет добавил, что повторение весеннего локдауна – это наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить. Но весну педагоги пережили достойно, много материалов наработано и учителя в большей степени готовы к работе дистанционно.

К слову, некоторые школы ушли на каникулы с 15 октября по 30 октября, как это рекомендовало правительство. Больше о том, какие города прислушались к советам о досрочных каникулах – читайте здесь.