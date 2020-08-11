Для большинства детей школа является вторым домом, ведь там они проводят много времени. Но чувствуют ли себя ученики в школе счастливыми? И как на детей влияют взаимоотношения с учителем?

Ответы на эти вопросы искало издание "Pisa в центре внимания". Они провели исследование и попросили учеников оценить, насколько они счастливы в школе.

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Так, во всех странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, куда входят около 35 государств) большая половина учащихся (80%) подтвердили, что они чувствуют себя счастливыми в школе. В частности, больше всего таких школьников в Албании, Индонезии и Перу, а меньше всего – в Чехии, Корее и Словакии.

Результаты исследования показали, что в школах, где налажены отношения между учеником и учителем, ученики меньше опаздывают и пропускают уроки. В целом большинство учеников из этих стран учатся в школах, директора которых считают, что социальное и эмоциональное развитие учащихся важно и для учителей.

В целом, эксперты Pisa отмечают, что хорошие отношения между учеником и учителем положительно влияют на их академическую успешность и ощущение ими принадлежности к своей школе.

Отметим, что взаимоотношения учителя и учеников имеют свою специфику на каждом образовательном этапе, что следует из возрастных особенностей и эмоционального развития учащихся. Например, учащиеся начальных классов более склонны к эмоциональной близости с учителем. Но она ослабевает в старших классах основной школы.