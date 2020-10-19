Большинство школ в Украине учат детей на украинском языке. Однако эксперты зафиксировали, что общее школьное пространство до сих пор является двуязычным.

Об этом заявила кандидат филологических наук Оксана Данилевская во время Национального круглого стола "Речь", передает 24 канал.

Интересно! Сколько украинцев сдавали ВНО на русском языке: данные УЦОКО

"Если на начало провозглашения независимости Украины в 1991 году на украинском языке обучалось лишь 47% школьников, то сегодня на нем учатся 90% учеников", – сказала она.

Однако, по данным исследования Института украинского языка, на самом деле пространство школ по всей Украине, за исключением западных областей, является двуязычным. По ее словам, в Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда в образовательных учреждениях получила распространение диглоссия – лингвистический проявление, когда речи четко разделены функционально.

Так, на украинском языке лучшего или худшего качества ученики говорят с учителем, на нем преподают, но языком общения на переменах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский,

– подчеркнула Данилевская.

Эксперт уверяет, что такая ситуация не способствует воспитанию украиноязычной устойчивости.

"Дети принимают то, что в школе четко прописаны правила. И вот правило должно быть одно для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты: когда они в классе пользуются украинским, а как раздается звонок, выходят в коридор и переключаются на русский", – добавляет Оксана Данилевская.

К слову, с 1 сентября 2020 года около 200 тысяч учеников, которые ранее учились на русском, начали изучать все школьные предметы на украинском языке.