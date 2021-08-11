В интервью 24 каналу Роман Грищук рассказал, что в рамках концепции "Новой украинской школы" с 2027 года полноценно запускается трехлетняя старшая профильная школа – 10, 11 и 12 классы.

К теме Изменения и недостатки закона о создании лицеев в Украине

По его словам, ребенок сможет выбирать индивидуальную образовательную траекторию, в том числе и часть предметов. Например, в США, кроме учителей, есть еще условные психологи, которые помогают детям разобраться в себе.

Профильная школа как раз для того, чтобы более сознательно выбирать дисциплины в университете. Если я понимаю, что мне нравится биологический или математический профили, то я за три года еще больше в эти предметы вовлекаюсь. Чтобы уже на выход из 11 класса ты делал осознанный выбор,

– заверил Роман Грищук.

Грищук отмечает, что дети, которые идут в 10 класс – это уже взрослые. Поэтому даже если школа территориально будет находиться далеко от дома, то это нормально.

Член образовательного комитета ВР сказал, что в профильной школе должны быть минимум два класса по 25 учеников и 50 детей для того, чтобы была возможность создать лицей. "Но мы не можем для пятерых детей сделать десять профилей", – добавил он.

Обучение в вузах

Грищук уверяет, что западное образование просто качественнее, а в Украине высшее образование частично выполняет социальную функцию.

Ребенок после школы поступает в университет, чтобы не идти сразу на работу. Государство его еще и поддерживает стипендией. Часто это не об образовании, а о какой-то социальной поддержке для молодежи, особенно когда мы говорим не о топовых вузах, а о большой части посредственных,

– говорит он.

По его словам, в Европе или США дети прилагают много усилий, чтобы выиграть грант на обучение. У них нет такого, как в Украине – изучать одно, работать в другом, а потом найти себя в совсем третьем.

К слову, в этом году на бюджет вступило почти 60 тысяч человек. В какие вузы и специальности поступили больше всего абитуриентов на бюджет в 2021 году – читайте в статье.